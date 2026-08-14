Вместо Wildberries: Россия запустила свой маркетплейс дронов - почти годом позже Украины

Россия только 1 августа 2026 вывела из пилотного режима собственный военный маркетплейс "Рой.Маркет", позволяющий продавцам самостоятельно размещать товары для беспилотников и другого снаряжения. Это годом позже украинских DOT-Chain Defence и Brave1 Market.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ "Коммерсантъ" .

Как работает "Рой.Маркет" и что на нем продают

По словам главы правления российского Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) Андрея Безрукова, до 1 августа значительную часть операций на площадке выполняла команда самого "Рой.Маркета". Теперь продавцы смогут самостоятельно размещать товары, управлять ассортиментом, ценами и остатками, а также обрабатывать заказы через личный кабинет.

Платформа была запущена еще в начале 2025 года, но все это время работала в пилотном режиме – сначала ЦБСТ формировал логистическую инфраструктуру и тестировал модель спецснабжения.

Ассортимент площадки выходит за пределы комплектующих для дронов: там представлены 3D-принтеры, оптоволоконные катушки, антенны, зарядные устройства и другое оборудование для полевых лабораторий.

Следующим этапом ЦБСТ планирует привлечь производителей полевой формы, средств индивидуальной защиты и бронезащиты, а также продавцов, ранее работавших на "гражданских" маркетплейсах типа Wildberries или Ozon.

Комиссия "Рой.Маркета" по обороту будет, по словам представителей ЦБСТ, "существенно ниже", чем на массовых маркетплейсах, хотя расходы на логистику ложатся на самого продавца.

Доставку переводят на распределенную модель 4PL: товар может оставаться у продавца или существующей логистической инфраструктуре до момента заказа, а к самой доставке привлекают нескольких операторов сразу - это, как рассчитывают в ЦБСТ, позволит расширять географию поставок без создания собственной складской сети.

Для покупателей площадка остается закрытой – с авторизованным доступом и разграничением прав пользователей. В дальнейшем ЦБСТ планирует подключить к платформе другие силовые ведомства, кроме Минобороны РФ и развивать B2B-направление. К 2027 году на "Рой.Маркете" рассчитывают разместить более 10 тысяч товарных позиций.