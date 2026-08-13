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Супутник показав, як вигорів склад Wildberries у Башкортостані після удару дронів

21:20 13.08.2026 Чт
2 хв
Це вже 21-й логістичний центр у Росії, пошкоджений або знищений із 18 липня
aimg Валерія Абабіна
Супутник показав, як вигорів склад Wildberries у Башкортостані після удару дронів Фото ілюстративне: У Башкортостані вигорів склад Wildberries (getty images)
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Супутниковий знімок показав наслідки удару по складу Wildberries у Башкортостані - вогонь знищив майже 30 тисяч квадратних метрів, п'яту частину комплексу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російську службу Радіо Свобода.

Що показав супутник

На знімку, зробленому вдень, видно, що вогонь знищив майже 30 тисяч квадратних метрів складу - приблизно п'яту частину всього комплексу.

Сліди влучань дронів помітні також на даху в інших частинах будівлі, тож усередині руйнування можуть бути ще масштабнішими.

За даними Радіо Свобода, цей склад став 21-м логістичним центром у Росії, пошкодженим або знищеним унаслідок українських атак починаючи з 18 липня.

Що відомо про удар

Уночі 13 серпня Сили оборони України завдали удару по комплексу Wildberries у Чишминському районі Башкортостану. Там розташований один із великих логістичних хабів російського маркетплейсу, який використовують для зберігання, сортування та розподілу товарів.

Того ж дня в Башкортостані також горів один із найбільших нафтопереробних заводів країни - щоб дістатися до нього, українським дронам довелося подолати близько 1400 км.

Нагадаємо, Сили оборони системно б'ють по складах Wildberries углиб Росії.

Лише за оцінками аналітиків Data Insight, щонайменше 12 великих складських комплексів практично повністю знищені, а компанія втратила близько третини складських потужностей - сукупні збитки оцінюють у мільярди доларів.

На тлі атак власник маркетплейсу терміново шукає склади в Казахстані.

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