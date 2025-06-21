Замість втікача-уругвайця. "Полісся" перед стартом в Лізі конференцій підсилилося топовим бомбардиром

Житомирське "Полісся" оголосив про підписання нового нападника: до "вовчої зграї" приєднався 32-річний Олександр Філіппов, попереднім клубом якого була "Олександрія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт житомирського клубу .

З ініціативи Ротаня

Форвард перебрався до "Полісся" у статусі вільного агента, підписавши контракт на два роки. З "Олександрією" Філіппов розірвав угоду за згодою сторін.

У минулому сезоні УПЛ Філіппов став найрезультативнішим гравцем срібного призера: він забив 10 голів та віддав 2 результативні передачі в 28 матчах. Команду тоді очолював нинішній головний тренер "Полісся" Руслан Ротань, який і ініціював запрошення нападника.

Це вже друге літнє підписання "вовків". Раніше клуб придбав форварда Миколу Гайдучика з рівненського "Вереса" за 260 тисяч євро.

Підсилення атакуючої ланки "вовків" відбувається на фоні чуток про можливий відхід з клубу найкращого його нападника у весняній частині чемпіонату – уругвайця Бвтісти.

26-річний гравець, що приєднався до "Полісся" у січні 2025 року та забив 7 голів у 15-ти матчах, має намір залишити Україну через побоювання повітряних обстрілів з боку РФ. Він ухвалив таке рішення після того, як під час однієї з атак було пошкоджено будинок, де він проживав.

"Полісся" в Лізі конференцій

Минулого сезону "Полісся" завершило чемпіонат України на 4-му місці, що дозволило команді вийти до другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.

Свій перший єврокубковий матч команда проведе 24 липня у словацькому Кошице. Суперником українського клубу стане переможець пари "Борац" (Боснія і Герцеговина) – "Санта-Колома" (Андорра). Матч-відповідь заплановано на 31 липня.

Хто такий Олександр Філіппов

Вихованець київського футболу. Виступав в УПЛ за столичний "Арсенал", чернігівську "Десну", "Дніпро-1" та "Олександрію". А також за кордоном – у Бельгії ("Сент-Трюйден") і Латвії ("Рига").

Провів 7 матчів за молодіжні та юнацькі збірні України, забив 1 гол.