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Вместо беглого уругвайца. "Полесье" перед стартом в Лиге конференций усилилось топовым бомбардиром

Житомир, Суббота 21 июня 2025 19:45
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Вместо беглого уругвайца. "Полесье" перед стартом в Лиге конференций усилилось топовым бомбардиром Фото: Филиппов присоединился к "стае" (ФК "Полесье")
Автор: Андрей Костенко

Житомирское "Полесье" объявило о подписании нового нападающего: к "волчьей стае" присоединился 32-летний Александр Филиппов, предыдущим клубом которого была "Александрия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт житомирского клуба.

По инициативе Ротаня

Форвард перебрался в "Полесье" в статусе свободного агента, подписав контракт на два года. С "Александрией" Филиппов расторг соглашение по соглашению сторон.

В прошлом сезоне УПЛ Филиппов стал самым результативным игроком серебряного призера: он забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи в 28 матчах. Команду тогда возглавлял нынешний главный тренер "Полесья" Руслан Ротань, который и инициировал приглашение нападающего.

Это уже второе летнее подписание "волков". Ранее клуб приобрел форварда Николая Гайдучика из ровенского "Вереса" за 260 тысяч евро.

Усиление атакующего звена "волков" происходит на фоне слухов о возможном уходе из клуба лучшего его нападающего в весенней части чемпионата - уругвайца Бвтисты.

26-летний игрок, присоединившийся к "Полесью" в январе 2025 года и забивший 7 голов в 15-ти матчах, намерен покинуть Украину из-за опасений воздушных обстрелов со стороны РФ. Он принял такое решение после того, как во время одной из атак был поврежден дом, где он проживал.

"Полесье" в Лиге конференций

В прошлом сезоне "Полесье" завершило чемпионат Украины на 4-м месте, что позволило команде выйти во второй квалификационный раунд Лиги конференций.

Свой первый еврокубковый матч команда проведет 24 июля в словацком Кошице. Соперником украинского клуба станет победитель пары "Борац" (Босния и Герцеговина) - "Санта-Колома" (Андорра). Ответный матч запланирован на 31 июля.

Кто такой Александр Филиппов

Воспитанник киевского футбола. Выступал в УПЛ за столичный "Арсенал", черниговскую "Десну", "Днепр-1" и "Александрию". А также за рубежом - в Бельгии ("Сент-Трюйден") и Латвии ("Рига").

Провел 7 матчей за молодежные и юношеские сборные Украины, забил 1 гол.

Ранее сообщили, как "Борнмут" отклонил предложение ПСЖ по Забарному и кто еще претендует на украинца.

Также рассказали, на каких стадионах украинские клубы будут играть домашние матчи в еврокубках-2025/26.

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Футбол УПЛ Александрия Руслан Ротань
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