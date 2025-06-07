ua en ru
Сб, 07 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Повилітали вікна у будинку. Зірковий легіонер "Полісся" вимагає трансферу після масованого обстрілу

Житомир, Субота 07 червня 2025 15:18
UA EN RU
Повилітали вікна у будинку. Зірковий легіонер "Полісся" вимагає трансферу після масованого обстрілу Фото: Факундо Батіста не хоче залишатись в Україні (УПЛ)
Автор: Андрій Костенко

Уругвайський форвард житомирського "Полісся" Факундо Батіста звернувся до свого агента з проханням терміново знайти йому нову команду в іншій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уругвайське видання Sport 890.

Наслідки вибухової хвилі

Під час чергової масованої атаки російських дронів на Житомир ударною хвилею було пошкоджено будинок, у якому проживає Батіста.

За інформацією джерела, внаслідок вибуху в його оселі повилітали вікна. Це сильно вплинуло на футболіста, і він одразу ж попросив свого агента швидко знайти йому новий клуб за межами України.

Куди може перейти нападник

Один із варіантів – повернення Батісти до уругвайського гранда "Пеньяроля", за який він вже виступав у 2023 році на правах оренди з мексиканської "Некакси". Саме з цього клубу він перейшов у "Полісся" в січні 2025 року за рекордну для житомирців суму – 1,8 мільйона євро.

Втім, як зазначають кілька інших уругвайських ЗМІ, повернення до "Пеньяроля" наразі виглядає малоймовірним. Столичний клуб сумнівається у доцільності трансферу з фінансової точки зору.

Реакція "Полісся"

Керівництво "Полісся" вже відреагувало на ситуацію. Спортивний директор "вовків" В'ячеслав Шевчук у коментарі для "Українського футболу" заявив, що клуб не отримував офіційного запиту від гравця щодо бажання залишити команду.

"Легіонери, які до нас їдуть, знають, у яких умовах ми всі нині живемо. До того ж, наскільки мені відомо, житло Батісти у Житомирі не постраждало", - сказав він.

Що відомо про Батісту

26-річний уругваєць приєднався до "Полісся" у січні 2025 року. З того часу він встиг стати одним із лідерів атаки житомирського клубу.

У сезоні-2024/25 нападник провів за "Полісся" 15 матчів, у яких забив 7 голів та віддав 1 гольову передачу.

Житомирський клуб в чемпіонаті України фінішував четвертим та здобув право грати в кваліфікації Ліги конференцій.

Раніше повідомили, що РФ обстріляла готель, в якому зупинились легкоатлети збірної України.

Також розповіли, як ПСЖ збирається вирішити проблему з росіянином, щоб отримати згоду Забарного.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол УПЛ
NEWS
З'явилося відео зі збитим над Росією винищувачем Су-35
З'явилося відео зі збитим над Росією винищувачем Су-35
DAILY
Чорний день авіації РФ. Чи зупинить Кремль обстріли після удару СБУ по літаках
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чорний день авіації РФ. Чи зупинить Кремль обстріли після удару СБУ по літаках