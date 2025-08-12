Замість восьми місяців - два тижні: як зміняться терміни нагородження військових

Міністерство оборони України затвердило новий порядок підготовки та подання документів на відзначення військовослужбовців державними нагородами за бойові заслуги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України.
Раніше процедура займала від трьох до восьми місяців, оскільки документи проходили кілька інстанцій і погоджень, частина з них готувалася вручну.
За новим алгоритмом, військова частина направлятиме нагородні матеріали безпосередньо до органу військового управління, якому вона підпорядкована.
Далі документи будуть передаватися керівництву ЗСУ, а потім - до Офісу Президента.
У кожній інстанції розглядатимуть матеріали не більше двох діб. Очікується, що весь процес триватиме від 8 до 16 днів.
Також опрацьовується можливість відображення сертифіката про державну нагороду у застосунку "Дія". Відповідні пропозиції будуть передані до уповноважених органів.
Рішення ухвалено на виконання доручення Ставки Верховного Головнокомандувача
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський хоче змінити статус нагороди Хрест бойових заслуг.
Він підписав і направив у Раду законопроєкт про повагу до воїнів із Хрестом бойових заслуг. Це висока нагорода, але на юридичному рівні така відзнака має лише символічну вагу.
Крім того, торік Кабмін запровадив виплати для тих українців, яких тричі нагородили Хрестом бойових заслуг.