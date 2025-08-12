Замість восьми місяців - два тижні: як зміняться терміни нагородження військових

Що відомо

Раніше процедура займала від трьох до восьми місяців, оскільки документи проходили кілька інстанцій і погоджень, частина з них готувалася вручну.

За новим алгоритмом, військова частина направлятиме нагородні матеріали безпосередньо до органу військового управління, якому вона підпорядкована.

Далі документи будуть передаватися керівництву ЗСУ, а потім - до Офісу Президента.

У кожній інстанції розглядатимуть матеріали не більше двох діб. Очікується, що весь процес триватиме від 8 до 16 днів.

Також опрацьовується можливість відображення сертифіката про державну нагороду у застосунку "Дія". Відповідні пропозиції будуть передані до уповноважених органів.

Рішення ухвалено на виконання доручення Ставки Верховного Головнокомандувача