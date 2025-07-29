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Хрест бойових заслуг дасть воїнам "реальні речі": Зеленський подав у Раду законопроєкт

Київ, Вівторок 29 липня 2025 20:27
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Хрест бойових заслуг дасть воїнам "реальні речі": Зеленський подав у Раду законопроєкт Ілюстративне фото: статус Хреста бойових заслуг змінять (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський хоче змінити статус нагороди Хрест бойових заслуг. Він подав у Раду відповідний законопроєкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення голови української держави.

Президент зазначив, що він підписав і направив у Раду законопроєкт про повагу до воїнів із Хрестом бойових заслуг. Це висока нагорода, але на юридичному рівні така відзнака має лише символічну вагу.

"Ми зробимо, щоб нагорода давала воїнам реальні речі, і за ієрархією нагород Хрест бойових заслуг буде на рівні між званням Героя України та орденом Богдана Хмельницького", - наголосив Зеленський.

Він додав, що станом на сьогодні Хрестом бойових заслуг нагороджено 318 воїнів, кожен з яких заслуговує на подяку.

Глава держави закликав Раду оперативно підготувати законопроєкт до голосування.

Хрест бойових заслуг дасть воїнам &quot;реальні речі&quot;: Зеленський подав у Раду законопроєктФото: Хрест бойових заслуг (указ президента України)

Хрест бойових заслуг

Хрест бойових заслуг - це українська державна нагорода, яку заснували 5 травня 2022 року. Її вручає президент України військовим за сміливість, героїзм та успішні бойові дії.

Отримати цю нагороду можуть як солдати, так і командири, якщо вони проявили відвагу на фронті або добре провели операцію в бою. Нагороду можуть дати навіть в умовах, коли людина ризикувала життям або діяла під вогнем противника.

Першим цю нагороду отримав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Зовні нагорода зроблена у вигляді хреста з мечами догори - це символ перемоги.

Нагадаємо, торік Кабмін запровадив виплати для тих українців, яких тричі нагородили Хрестом бойових заслуг.

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