Хрест бойових заслуг дасть воїнам "реальні речі": Зеленський подав у Раду законопроєкт

Президент України Володимир Зеленський хоче змінити статус нагороди Хрест бойових заслуг. Він подав у Раду відповідний законопроєкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення голови української держави.

Президент зазначив, що він підписав і направив у Раду законопроєкт про повагу до воїнів із Хрестом бойових заслуг. Це висока нагорода, але на юридичному рівні така відзнака має лише символічну вагу.



"Ми зробимо, щоб нагорода давала воїнам реальні речі, і за ієрархією нагород Хрест бойових заслуг буде на рівні між званням Героя України та орденом Богдана Хмельницького", - наголосив Зеленський. Він додав, що станом на сьогодні Хрестом бойових заслуг нагороджено 318 воїнів, кожен з яких заслуговує на подяку. Глава держави закликав Раду оперативно підготувати законопроєкт до голосування. Фото: Хрест бойових заслуг (указ президента України)