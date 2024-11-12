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Кабмін вводить щомісячні виплати одній категорії українців: про кого мова

Україна, Вівторок 12 листопада 2024 19:01
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Кабмін вводить щомісячні виплати одній категорії українців: про кого мова Фото: Україна покращить соцзабезпечення для захисників (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Українці тричі нагороджені "Хрестом бойових заслуг" отримуватимуть доплати. Виплати будуть щомісяця у розмірі мінімальної заробітної плати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабінету міністрів України в парламенті Тараса Мельничука.

Так, Кабмін пропонує вважати власників трьох нагород "Хрест бойових заслуг" особами, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Зокрема, мова йде про тих, хто брав безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України. Для цієї категорії українців пропонується встановити щомісячні виплати.

Також пропонується внести зміни до закону про поховання та похоронну справу, надавши право на безкоштовне поховання з військовими почестями для померлих військовослужбовців, нагороджених трьома "Хрестами бойових заслуг". Такі особи також зможуть бути поховані на Національному військовому меморіальному кладовищі з дотриманням усіх відповідних почестей.

Хрест бойових заслуг

Це державна нагорода України, заснована указом Президента України у травні 2022 року. Відзнака призначена для вшанування військовослужбовців та інших осіб, які здійснили особливі подвиги та проявили надзвичайну відвагу і героїзм під час бойових дій, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України.

Це одна з найвищих військових нагород України, яка визнає мужність, самовідданість і внесок у захист країни. Нагородження "Хрестом бойових заслуг" є ознакою видатних заслуг та самопожертви в умовах бойових дій і конфліктів.

Нагадаємо,що Кабінет міністрів схвалив два законопроекти, які регламентують соціальні послуги та страхові виплати для осіб з інвалідністю.

Крім того, Кабінет міністрів погодив створення в Україні Ради Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

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Кабінет Міністрів України Виплати
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