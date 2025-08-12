RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Вместо восьми месяцев - две недели: как изменятся сроки награждения военных

Фото: Минобороны ускорило награждение военных (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Министерство обороны Украины утвердило новый порядок подготовки и подачи документов на награждение военнослужащих государственными наградами за боевые заслуги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.

Что известно

Ранее процедура занимала от трех до восьми месяцев, поскольку документы проходили несколько инстанций и согласований, часть из них готовилась вручную.

По новому алгоритму, воинская часть будет направлять наградные материалы непосредственно в орган военного управления, которому она подчинена.

Далее документы будут передаваться руководству ВСУ, а затем - в Офис Президента.

В каждой инстанции будут рассматривать материалы не более двух суток. Ожидается, что весь процесс продлится от 8 до 16 дней.

Также прорабатывается возможность отображения сертификата о государственной награде в приложении "Дія". Соответствующие предложения будут переданы в уполномоченные органы.

Решение принято во исполнение поручения Ставки Верховного Главнокомандующего

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский хочет изменить статус награды Крест боевых заслуг.

Он подписал и направил в Раду законопроект об уважении к воинам с Крестом боевых заслуг. Это высокая награда, но на юридическом уровне такая награда имеет лишь символический вес.

Кроме того, в прошлом году Кабмин ввел выплаты для тех украинцев, которых трижды наградили Крестом боевых заслуг.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВСУ