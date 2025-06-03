Замість тепла у травні - зливи й град: що найбільше постраждало на городах

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як по врожаю вдарили травневі заморозки та які культури не витримали холоду.

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