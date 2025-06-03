Вместо тепла в мае - ливни и град: что больше всего пострадало на огородах

В Украинском гидрометеорологическом центре подвели "погодные итоги" за третью декаду мая 2025 года. Гражданам рассказали также, на какие культуры непогода повлияла больше всего.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.
Согласно информации Укргидрометцентра, в третьей декаде мая текущего года погоду в Украине обуславливали активные атмосферные процессы.
На всей территории прошли дожди, в западной части страны - сильные дожди, временами - ливни и град. Наблюдались грозы, отмечались сильные порывы ветра.
Преобладала облачная погода, поэтому продолжительность солнечного сияния оказалась значительно меньше нормы.
Уточняется, что средняя декадная температура воздуха:
По данным экспертов УкрГМЦ, переход среднесуточной температуры воздуха через +15°С - когда начинается метеорологическое лето - в Украине состоялся:
Украинцам рассказали, что в течение последней весенней декады рост и развитие сельскохозяйственных культур происходил в условиях:
Вследствие этого ростовые процессы были медленными, особенно среди:
В завершение, в районах выпадения длительных и сильных дождей полевые работы из-за переувлажнения почвы:
Напомним, ранее мы рассказывали, как по урожаю ударили майские заморозки и какие культуры не выдержали холода.
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