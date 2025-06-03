Вместо тепла в мае - ливни и град: что больше всего пострадало на огородах

Погодные особенности конца мая 2025 года

Согласно информации Укргидрометцентра, в третьей декаде мая текущего года погоду в Украине обуславливали активные атмосферные процессы.

На всей территории прошли дожди, в западной части страны - сильные дожди, временами - ливни и град. Наблюдались грозы, отмечались сильные порывы ветра.

Преобладала облачная погода, поэтому продолжительность солнечного сияния оказалась значительно меньше нормы.

Уточняется, что средняя декадная температура воздуха:

в большинстве западных областей соответствовала показателям, характерным для начала мая по норме;

на остальной территории страны - за счет колебаний температуры воздуха в течение декады - она была близкой к ней.

Агрометеорологические условия в третьей декаде мая (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Когда в Украине началось метеорологическое лето

По данным экспертов УкрГМЦ, переход среднесуточной температуры воздуха через +15°С - когда начинается метеорологическое лето - в Украине состоялся:

на всей территории страны - 21-31 мая (в сроки, близкие к средним многолетним);

в западных, южных и в части центральных областей - на неделю-полторы позже.

Влияние погодных условий на сельскохозяйственные культуры

Украинцам рассказали, что в течение последней весенней декады рост и развитие сельскохозяйственных культур происходил в условиях:

оптимального на большинстве площадей увлажнения почвы;

дефицита тепла.

Вследствие этого ростовые процессы были медленными, особенно среди:

теплолюбивых культур;

огородных культур;

бахчевых культур;

плодовых культур;

ягодных культур.

В завершение, в районах выпадения длительных и сильных дождей полевые работы из-за переувлажнения почвы:

либо усложнялись;

либо не проводились.

Публикация УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)