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Вместо тепла в мае - ливни и град: что больше всего пострадало на огородах

Агрометеорологические условия в третьей декаде мая существенно повлияли на некоторые культуры (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Украинском гидрометеорологическом центре подвели "погодные итоги" за третью декаду мая 2025 года. Гражданам рассказали также, на какие культуры непогода повлияла больше всего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.

Погодные особенности конца мая 2025 года

Согласно информации Укргидрометцентра, в третьей декаде мая текущего года погоду в Украине обуславливали активные атмосферные процессы.

На всей территории прошли дожди, в западной части страны - сильные дожди, временами - ливни и град. Наблюдались грозы, отмечались сильные порывы ветра.

Преобладала облачная погода, поэтому продолжительность солнечного сияния оказалась значительно меньше нормы.

Уточняется, что средняя декадная температура воздуха:

  • в большинстве западных областей соответствовала показателям, характерным для начала мая по норме;
  • на остальной территории страны - за счет колебаний температуры воздуха в течение декады - она была близкой к ней.

Агрометеорологические условия в третьей декаде мая (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Когда в Украине началось метеорологическое лето

По данным экспертов УкрГМЦ, переход среднесуточной температуры воздуха через +15°С - когда начинается метеорологическое лето - в Украине состоялся:

  • на всей территории страны - 21-31 мая (в сроки, близкие к средним многолетним);
  • в западных, южных и в части центральных областей - на неделю-полторы позже.

Влияние погодных условий на сельскохозяйственные культуры

Украинцам рассказали, что в течение последней весенней декады рост и развитие сельскохозяйственных культур происходил в условиях:

  • оптимального на большинстве площадей увлажнения почвы;
  • дефицита тепла.

Вследствие этого ростовые процессы были медленными, особенно среди:

  • теплолюбивых культур;
  • огородных культур;
  • бахчевых культур;
  • плодовых культур;
  • ягодных культур.

В завершение, в районах выпадения длительных и сильных дождей полевые работы из-за переувлажнения почвы:

  • либо усложнялись;
  • либо не проводились.

Публикация УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее мы рассказывали, как по урожаю ударили майские заморозки и какие культуры не выдержали холода.

Читайте также о погоде в Украине в первую неделю календарного лета.

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