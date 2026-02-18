Замість SIM-карти - потужна батарея: головні секрети революційного iPhone 18

Слот для SIM - у минулому

За даними інсайдерів, експеримент Apple із відмовою від фізичних карт у моделях для США був визнаний успішним. Тепер компанія готова масштабувати цей підхід на весь світ. Усі моделі iPhone 18 підтримуватимуть виключно подвійні eSIM.

Це рішення дозволить інженерам виграти дорогоцінні міліметри внутрішнього простору, який раніше займали SIM-лоток та зчитувач. Весь вільний об'єм буде використано для збільшення фізичного розміру батареї.

Що це дасть користувачам?

За попередніми розрахунками, перехід на eSIM-only дозволить збільшити автономність смартфонів щонайменше на 5%.

Очікується, що топовий iPhone 18 Pro Max отримає акумулятор ємністю 5100-5200 мАг.

Попри те, що Apple поки відмовляється від передових кремній-вуглецевих батарей, які використовують китайські флагмани, таке збільшення ємності стане найважливішим апгрейдом витривалості за останні роки.

Проте експерти зауважують: у країнах, де технологія eSIM ще не стала масовою, зокрема й в Україні, Apple може зіткнутися з труднощами. Поки невідомо, чи залишить компанія традиційний слот для окремих специфічних ринків.

Що ще зміниться у iPhone 18

Apple активно тестує технологію Face ID під екраном. Для цього використовується спеціальне "мікропрозоре скло", яке дозволяє інфрачервоним сенсорам TrueDepth проходити крізь панель без спотворень.

За даними Марка Гурмана з Bloomberg, характерна "пігулка" у верхній частині екрана збережеться, але стане значно компактнішою.

Інфрачервоні датчики будуть приховані під панеллю, а видимим залишиться лише невеликий отвір для фронтальної камери.

Використання наноструктурованого скла змусило постачальників Apple вже зараз прискорити підготовку до виробництва.

Що ще відомо про майбутні новинки

Очікується, що лінійка iPhone 18 Pro дебютує у вересні 2026 року разом із першим гнучким смартфоном компанії - iPhone Fold.

Базові ж моделі iPhone 18 можуть вийти пізніше - у березні 2027-го.

Крім збільшених батарей, Pro-серії пророкують: