Вместо SIM-карты - мощная батарея: главные секреты революционного iPhone 18

Слот для SIM - в прошлом

По данным инсайдеров, эксперимент Apple с отказом от физических карт в моделях для США был признан успешным. Теперь компания готова масштабировать этот подход на весь мир. Все модели iPhone 18 будут поддерживать исключительно двойные eSIM.

Это решение позволит инженерам выиграть драгоценные миллиметры внутреннего пространства, которое ранее занимали SIM-лоток и считыватель. Весь свободный объем будет использован для увеличения физического размера батареи.

Что это даст пользователям?

По предварительным расчетам, переход на eSIM-only позволит увеличить автономность смартфонов минимум на 5%.

Ожидается, что топовый iPhone 18 Pro Max получит аккумулятор емкостью 5100-5200 мАч.

Несмотря на то, что Apple пока отказывается от передовых кремний-углеродных батарей, которые используют китайские флагманы, такое увеличение емкости станет важнейшим апгрейдом выносливости за последние годы.

Однако эксперты отмечают: в странах, где технология eSIM еще не стала массовой, в том числе и в Украине, Apple может столкнуться с трудностями. Пока неизвестно, оставит ли компания традиционный слот для отдельных специфических рынков.

Что еще изменится в iPhone 18

Apple активно тестирует технологию Face ID под экраном. Для этого используется специальное "микропрозрачное стекло", которое позволяет инфракрасным сенсорам TrueDepth проходить сквозь панель без искажений.

По данным Марка Гурмана из Bloomberg, характерная "таблетка" в верхней части экрана сохранится, но станет значительно компактнее.

Инфракрасные датчики будут скрыты под панелью, а видимым останется лишь небольшое отверстие для фронтальной камеры.

Использование наноструктурированного стекла заставило поставщиков Apple уже сейчас ускорить подготовку к производству.

Что еще известно о будущих новинках

Ожидается, что линейка iPhone 18 Pro дебютирует в сентябре 2026 года вместе с первым гибким смартфоном компании - iPhone Fold.

Базовые же модели iPhone 18 могут выйти позже - в марте 2027-го.

Кроме увеличенных батарей, Pro-серии пророчат: