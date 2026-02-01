Замість поїзда - автобус: "Укрзалізниця" назвала небезпечні маршрути на 1 лютого

Харківщина: ділянка з підвищеним ризиком

На Харківщині ділянка Лозова - Барвінкове - Краматорськ і надалі залишається зоною підвищеної небезпеки.

У зв’язку з цим пасажирам рекомендують користуватися автобусами об’їзним маршрутом.

Запоріжжя: можливі зміни в русі та резервні маршрути

У Запорізькому регіоні моніторингові групи "Укрзалізниці" продовжують посилений контроль безпекових загроз. Вранці вдалося безпечно пропустити один з електропоїздів між містами, що забезпечило пересадкове сполучення для кількасот пасажирів.

У компанії зазначають, що за можливості аналогічне рішення буде ухвалено і ввечері. Водночас вже відпрацьовано резервний сценарій із автобусним сполученням між Дніпром та Запоріжжям.

Пасажирів, які прямують до Синельникового та Запоріжжя, просять орієнтуватися на оперативні вказівки поїзних бригад під час наближення до Дніпра.

Пасажирам із Запоріжжя та Синельникового рекомендують уважно стежити за повідомленнями в застосунку УЗ та інструкціями працівників вокзалів.

Сумщина: рух збережено, ситуація під контролем

На Сумщині рух поїздів зберігається у штатному режимі. Ситуацію постійно контролюють моніторингові групи Укрзалізниці. У разі виникнення безпосередньої небезпеки поїзди можуть здійснювати зупинки поблизу укриттів.