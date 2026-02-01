Вместо поезда - автобус: "Укрзализныця" назвала опасные маршруты на 1 февраля

Из-за повышенных рисков безопасности "Укрзализныця" обновила статус движения поездов в Харьковской, Запорожской и Сумской областях. В некоторых направлениях возможны объездные маршруты и изменения в сообщении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
На Харьковщине участок Лозовая - Барвенково - Краматорск и в дальнейшем остается зоной повышенной опасности.
В связи с этим пассажирам рекомендуют пользоваться автобусами по объездному маршруту.
В Запорожском регионе мониторинговые группы "Укрзализныци" продолжают усиленный контроль угроз безопасности. Утром удалось безопасно пропустить один из электропоездов между городами, что обеспечило пересадочное сообщение для нескольких сотен пассажиров.
В компании отмечают, что по возможности аналогичное решение будет принято и вечером. В то же время уже отработан резервный сценарий с автобусным сообщением между Днепром и Запорожьем.
Пассажиров, следующих в Синельниково и Запорожье, просят ориентироваться на оперативные указания поездных бригад при приближении к Днепру.
Пассажирам из Запорожья и Синельниково рекомендуют внимательно следить за сообщениями в приложении УЗ и инструкциями работников вокзалов.
На Сумщине движение поездов сохраняется в штатном режиме. Ситуацию постоянно контролируют мониторинговые группы Укрзализныци. В случае возникновения непосредственной опасности поезда могут осуществлять остановки вблизи укрытий.
Ранее мы писали о том, что "Укрзализныця" ограничила движение поездов между Днепром и Запорожьем. Данное решение было принято на фоне атак на железнодорожную инфраструктуру и фиксацию вражеских дронов вблизи маршрутов курсирования.
В частности, на днях дроны РФ нанесли семь ударов по объектам железной дороги в Украине.