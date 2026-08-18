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Замість піхотинця з 30 кг на спині: НРК "Пластун" вперше навчився долати 100 км

12:30 18.08.2026 Вт
3 хв
Чи вдалося вирішити головну проблему наземних роботів на фронті - малий запас ходу?
aimg Лев Шевченко
Замість піхотинця з 30 кг на спині: НРК "Пластун" вперше навчився долати 100 км Фото: НРК "Пластун" (PAWELL Battery)
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Львівські інженери компанії PAWELL Battery збільшили запас ходу українського наземного роботизованого комплексу (НРК) "Пластун" учетверо - з паспортних 25 до 75-100 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розробників.

Чому 25 км на папері перетворювались на 10–12 км на фронті

НРК "Пластун" з'явився на полі бою у 2023 році як заміна піхотинцю в найнебезпечніших завданнях: логістиці, евакуації поранених і мінуванні. Це ультралегкий робот вагою близько 35 кг, який поміщається в багажник легковика, а везти здатен до 50 кг вантажу або пораненого вагою до 120 кг.

Заявлений запас ходу платформи становив 25 км, але в реальних бойових умовах він скорочувався до 10–12 км радіуса дії - робот був прив'язаний до ротного тилу й після кожного виїзду повертався на підзарядку.

Через це маршрути доводилося прокладати найкоротшою лінією, яка часто проходить під вогневим контролем мінометів і дронів, а точки заряджання тримати ближче до передової - з відповідним ризиком для людей, які їх обслуговують.

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Замість піхотинця з 30 кг на спині: НРК &quot;Пластун&quot; вперше навчився долати 100 км

Фото: НРК "Пластун" (PAWELL Battery)

Нова хімія батареї дала вчетверо більше енергії при тій самій електроніці

Інженери PAWELL замінили штатну літій-іонну батарею "Пластуна" на твердотільну, зберігши сумісність із електронікою робота.

Завдяки новій хімії з кожного кілограма батареї вдається отримати приблизно на 60% більше енергії. У підсумку робот отримав у чотири рази більше енергії на одному заряді, а вага батареї зросла лише вдвічі.

"Запас енергії дав можливість їхати довше і безпечніше: в обхід, по низинах, по зворотних схилах, з паузами в укритті. Робот перестає виконувати одноразовий рейс та працює цілу зміну", - пояснив співзасновник PAWELL Павло Есип.

За його словами, нова батарея підходить під той самий робочий діапазон напруги й ту саму систему керування, що й штатна, тож виробнику "Пластуна" не потрібно переробляти сам робот, силову електроніку чи зарядну інфраструктуру.

Збільшений запас ходу відкриває нові типи місій — забезпечення позицій у глибині, багатоточкові маршрути за один виїзд і тривале чергування робота в укритті на маршруті. Розробники розраховують масштабувати той самий принцип на інші наземні комплекси Сил оборони.

Наземні роботизовані комплекси стають дедалі помітнішою частиною озброєння Сил оборони: нещодавно повідомлялося, що НРК Protector вдвічі збільшив вантажопідйомність і отримав новий тип зв'язку.

До того ж, запас польоту українських розвідувальних дронів вдалося подвоїти завдяки новій батареї - акумулятори продовжують залишатися ключовим фактором, який визначає бойові можливості української безпілотної та роботизованої техніки.

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