Українські розвідувальні дрони подвоїли час польоту завдяки новій батареї

Нідерландська компанія Tulip Tech представила результати бойового застосування нової батареї 4S1P 16Ah для розвідувальних дронів. За даними українських військових, у ряді конфігурацій вона вдвічі збільшує час польоту дронів DJI Matrice 4T та Mavic 3T порівняно зі штатними показниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tulip Tech.

Розробка на запит військових

Батарею почали створювати після прямого фідбеку від українських військових, які просили рішення з меншою вагою, але більшою ємністю. Перші прототипи були готові в березні 2026 року, після чого виробництво масштабували до десятків тисяч одиниць. Наразі 4S1P 16Ah безперервно використовується Силами оборони України з 1 червня 2026 року.

"Лише завдяки спільним зусиллям військових та команди в Нідерландах нам вдалося підібрати оптимальну хімію елементів живлення та зібрати акумуляторний блок саме під потреби кінцевих користувачів. Без цієї співпраці цей блок не був би таким, яким він є", – зазначив Воутер Холландер, директор Tulip Tech в Україні.

Фото: результати використання батареї (Tulip Tech)

У компанії наголошують, що саме батарея часто визначає, чи виконає дрон конкретну місію – розвідку, спостереження чи ураження, – оскільки від її ємності, ваги, конфігурації та струму розряду залежать дальність і тривалість польоту. За потреби одна й та сама платформа може виконувати різні завдання, якщо змінити батарею під конкретну місію.

Технічні характеристики та результати випробувань

Ключова відмінність нової батареї – енергетична щільність 475 ват-годин на кілограм та ємність 16 А/год, що вдвічі перевищує показники аналогів на ринку, при цьому вага становить приблизно 560 г. Батарея сумісна з DJI Mavic 3 та DJI Matrice 4T/E.

За результатами практичного використання, у конфігурації 4S1P 16Ah × 2 (без штатного АКБ) Matrice 4T показав загальний час польоту 94 хвилини (приріст 135%) і дистанцію 51 км (2 × 25,5 км).

За вітру 6 м/с той самий дрон пролітав 62 хвилини, з яких 6 хвилин у режимі розвідки (приріст 55%), із залишком заряду 19% на дистанції близько 15 км.

За висоти 80–150 м і вітру до 3–4 м/с зафіксовано приріст часу польоту 75% (близько 70 хв.).

Mavic 3T на висоті 80–100 м і за вітру до 12 м/с показав приріст 112% (близько 70 хвилин загального часу польоту та близько 35 км розвідки й зависання).

Розрахунки враховують середню тривалість польоту Matrice 4T – 40 хв. та Mavic 3T – 33 хвилини.

У компанії зазначають, що таких результатів можна досягти за правильної конфігурації DJI-дрону користувачем.