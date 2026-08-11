Українські розвідувальні дрони подвоїли час польоту завдяки новій батареї
Нідерландська компанія Tulip Tech представила результати бойового застосування нової батареї 4S1P 16Ah для розвідувальних дронів. За даними українських військових, у ряді конфігурацій вона вдвічі збільшує час польоту дронів DJI Matrice 4T та Mavic 3T порівняно зі штатними показниками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tulip Tech.
Розробка на запит військових
Батарею почали створювати після прямого фідбеку від українських військових, які просили рішення з меншою вагою, але більшою ємністю. Перші прототипи були готові в березні 2026 року, після чого виробництво масштабували до десятків тисяч одиниць. Наразі 4S1P 16Ah безперервно використовується Силами оборони України з 1 червня 2026 року.
"Лише завдяки спільним зусиллям військових та команди в Нідерландах нам вдалося підібрати оптимальну хімію елементів живлення та зібрати акумуляторний блок саме під потреби кінцевих користувачів. Без цієї співпраці цей блок не був би таким, яким він є", – зазначив Воутер Холландер, директор Tulip Tech в Україні.
Фото: результати використання батареї (Tulip Tech)
У компанії наголошують, що саме батарея часто визначає, чи виконає дрон конкретну місію – розвідку, спостереження чи ураження, – оскільки від її ємності, ваги, конфігурації та струму розряду залежать дальність і тривалість польоту. За потреби одна й та сама платформа може виконувати різні завдання, якщо змінити батарею під конкретну місію.
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Технічні характеристики та результати випробувань
Ключова відмінність нової батареї – енергетична щільність 475 ват-годин на кілограм та ємність 16 А/год, що вдвічі перевищує показники аналогів на ринку, при цьому вага становить приблизно 560 г. Батарея сумісна з DJI Mavic 3 та DJI Matrice 4T/E.
За результатами практичного використання, у конфігурації 4S1P 16Ah × 2 (без штатного АКБ) Matrice 4T показав загальний час польоту 94 хвилини (приріст 135%) і дистанцію 51 км (2 × 25,5 км).
- За вітру 6 м/с той самий дрон пролітав 62 хвилини, з яких 6 хвилин у режимі розвідки (приріст 55%), із залишком заряду 19% на дистанції близько 15 км.
- За висоти 80–150 м і вітру до 3–4 м/с зафіксовано приріст часу польоту 75% (близько 70 хв.).
- Mavic 3T на висоті 80–100 м і за вітру до 12 м/с показав приріст 112% (близько 70 хвилин загального часу польоту та близько 35 км розвідки й зависання).
- Розрахунки враховують середню тривалість польоту Matrice 4T – 40 хв. та Mavic 3T – 33 хвилини.
У компанії зазначають, що таких результатів можна досягти за правильної конфігурації DJI-дрону користувачем.
Питання ємності та ваги акумуляторів для розвідувальних дронів залишається одним із ключових напрямів розвитку українських БпЛА-технологій. Так, компанія Vyriy Industries розповіла про розвідувальний коптер SLAVIC, який після переходу на нові акумулятори зможе перебувати в польоті до двох годин замість нинішніх 1,5 години, що дозволить екіпажам працювати на більшій відстані від лінії бойового зіткнення.
Водночас загальні обсяги закупівель безпілотників для української армії продовжують зростати. За перші пів року 2026-го Агенція оборонних закупівель законтрактувала безпілотників на 333,6 млрд гривень, що вдвічі перевищує показник аналогічного періоду минулого року, – найбільшу частку серед них становлять FPV-дрони.