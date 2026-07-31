НРК Protector вдвічі збільшив вантажопідйомність та отримав новий тип звʼязку (відео)

"Українська бронетехніка" доопрацювала наземний роботизований комплекс Protector, збільшивши його вантажопідйомність з 770 до 1480 кг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії "Українська бронетехніка" .

Чому оновили комплекс

Рішення про модернізацію ухвалили за результатами практичної експлуатації на передовій. Фактичні можливості платформи виявилися вищими за раніше заявлені характеристики, тому розробники оновили технічні параметри та доопрацювали конструкцію.

Для стабільної роботи зі збільшеним навантаженням роботизований комплекс оснастили пневмоподушками у задній підвісці.

Оновлення системи зв'язку

Фахівці також модернізували систему управління та комунікації НРК «Protector»:

До основного каналу Starlink додали LTE-зв'язок .

Це забезпечує додатковий канал комунікації та підвищує надійність роботи комплексу у складних умовах.

Ефективність на передовій

У компанії зазначили, що постійно вдосконалюють техніку на основі зворотного зв'язку від військових підрозділів.

Один із комплексів Protector лише за місяць перевіз понад 15 тонн вантажу, виконуючи в середньому до 20 місій. Одна така місія здатна забезпечити підрозділ запасом продовольства, боєприпасів та іншого майна орієнтовно на тиждень.