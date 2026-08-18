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Вместо пехотинца с 30 кг на спине: НРК "Пластун" впервые научился преодолевать 100 км

12:30 18.08.2026 Вт
3 мин
Удалось ли решить главную проблему наземных роботов на фронте – малый запас хода?
aimg Лев Шевченко
Вместо пехотинца с 30 кг на спине: НРК "Пластун" впервые научился преодолевать 100 км Фото: НРК "Пластун" (PAWELL Battery)
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Львовские инженеры компании PAWELL Battery увеличили запас хода украинского наземного роботизированного комплекса (НРК) "Пластун" в четыре раза - с паспортных 25 до 75-100 км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разработчиков.

Почему 25 км на бумаге превращались в 10–12 км на фронте

НРК "Пластун" появился на поле боя в 2023 году как замена пехотинца в самых опасных задачах: логистике, эвакуации раненых и минировании. Это ультралегкий робот весом около 35 кг, который помещается в багажник легковушки, а везти способен до 50 кг груза или раненого весом до 120 кг.

Заявленный запас хода платформы составлял 25 км, но в реальных боевых условиях он сокращался до 10–12 км радиуса действия – робот был привязан к ротному тылу и после каждого выезда возвращался на подзарядку.

Поэтому маршруты приходилось прокладывать кратчайшей линией, которая часто проходит под огневым контролем минометов и дронов, а точки зарядки держать ближе к передовой - с соответствующим риском для обслуживающих их людей.

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Вместо пехотинца с 30 кг на спине: НРК &quot;Пластун&quot; впервые научился преодолевать 100 км

Фото: НРК "Пластун" (PAWELL Battery)

Новая химия батареи дала в четыре раза больше энергии при той же электронике

Инженеры PAWELL заменили штатную литий-ионную батарею "Пластуна" твердотельной, сохранив совместимость с электроникой робота.

Благодаря новой химии с каждого килограмма батареи удается получить примерно на 60% больше энергии. В итоге робот получил в четыре раза больше энергии на одном заряде, а вес батареи вырос всего вдвое.

"Запас энергии позволил ехать дольше и безопаснее: в обход, по низинам, по обратным склонам, с паузами в укрытии. Робот перестает выполнять одноразовый рейс и работает целую смену", - пояснил соучредитель PAWELL Павел Есип.

По его словам, новая батарея подходит под тот же рабочий диапазон напряжения и ту же самую систему управления, что и штатная, поэтому производителю "Пластуна" не нужно перерабатывать сам робот, силовую электронику или зарядную инфраструктуру.

Увеличенный запас хода открывает новые типы миссий – обеспечение позиций в глубине, многоточечные маршруты за один выезд и длительное дежурство робота в укрытии на маршруте. Разработчики рассчитывают масштабировать тот же принцип на другие наземные комплексы Сил обороны.

Наземные роботизированные комплексы становятся все более заметной частью вооружения сил обороны: недавно сообщалось , что НРК Protector вдвое увеличил грузоподъемность и получил новый тип связи.

К тому же запас полета украинских разведывательных дронов удалось удвоить благодаря новой батарее - аккумуляторы продолжают оставаться ключевым фактором, который определяет боевые возможности украинской беспилотной и роботизированной техники.

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