Замість лютої спеки - нічні +11. В УкрГМЦ сказали, коли повернеться літня свіжість

Хвиля рекордної спеки в Україні поступово минає. Синоптики вже поділились гарними новинами - незабаром температура повітря може повернутись до цілком комфортних значень.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Threads.
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Ввечері вівторка, 30 червня, одна з користувачів у соціальній мережі Threads запитала у синоптиків (тегнувши УкрГМЦ), чи правда, що "десь за тиждень" денна температура повітря в Україні становитиме всього лиш +20 градусів за Цельсієм.
Зранку середи, 1 липня, спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру відповіли, що спека в Україні почне спадати "до кінця тижня".
Згідно з наявною станом на зараз інформацією, вже в суботу, 4 липня, синоптики очікують:
При цьому дещо вищі температури можуть зберегтися на південному сході та сході країни:
Наступного дня - в неділю, 5 липня - температуру повітря по Україні поки що прогнозують таку:
"Але ми постійно слідкуємо за погодніми процесами, тому прогноз погоди може оновлюватись", - наголосили в Укргідрометцентрі.
Для того, щоб завжди "бути в курсі прогнозу", українцям і гостям нашої країни порадили стежити за актуальною інформацією:
Згідно з прогнозом УкрГМЦ на найближчі три доби (1-3 липня), опадів в Україні буде не багато.
Хоча короткочасні дощі та грози, а місцями - навіть град і шквали 15-20 м/с ймовірні:
На решті території - без опадів.
Температура повітря по Україні:
Хоча ще сьогодні, 1 липня, на південному заході країни місцями ймовірна сильна спека - до +35...+38°С.
Варто зауважити також, що раніше метеоролог і синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook розповіла, що вже у четвер, 2 липня, до України підійде холодний атмосферний фронт.
Вона пояснила, що спершу спека відступить від західних областей.
А вже впродовж 3-4 липня, за словами спеціаліста, температура повітря може почати змінюватись у більшості областей України.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Київ накрив дим із Чорнобиля та пояснювали, що було з повітрям у столиці та звідки взявся запах гарі.
Крім того, ми розповідали, чому домашній термометр може "брехати" та як метеорологи вимірюють точну температуру повітря.
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