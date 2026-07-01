RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Вместо лютой жары - ночные +11. В УкрГМЦ сказали, когда вернется летняя свежесть

11:58 01.07.2026 Ср
3 мин
Когда столбики термометров наконец-то пойдут на спад в большинстве областей?
aimg Ирина Костенко
Жара от Украины постепенно отходит (фото иллюстративное: Getty Images)

Волна рекордной жары в Украине постепенно проходит. Синоптики уже поделились хорошими новостями - вскоре температура воздуха может вернуться к вполне комфортным значениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Threads.

Главное:

  • Снижение жары: синоптики Укргидрометцентра подтвердили, что с конца недели температурные показатели начнут спадать.
  • Температура 4 июля: ночью ожидается +11...+18°С, днем столбики термометров покажут +19...+25°С.
  • Региональные особенности: на юго-востоке и востоке страны еще может быть несколько жарче - днем до +30°С.
  • Прогноз на 5 июля: температурный фон ночью будет оставаться в пределах +11...+18°С, днем +21...+28°С.

Когда и как сильно изменится температура воздуха

Вечером вторника, 30 июня, одна из пользователей в социальной сети Threads спросила у синоптиков (тегнув УкрГМЦ), правда ли, что "где-то через неделю" дневная температура воздуха в Украине будет составлять всего лишь +20 градусов по Цельсию.

Утром в среду, 1 июля, специалисты Украинского гидрометеорологического центра ответили, что жара в Украине начнет спадать "до конца недели".

Согласно имеющейся по состоянию на данный момент информации, уже в субботу, 4 июля, синоптики ожидают:

  • ночью +11...+18°С;
  • днем +19...+25°С.

При этом несколько более высокие температуры могут сохраниться на юго-востоке и востоке страны:

  • ночью +17...+22°С;
  • днем +25...+30°С.

На следующий день - в воскресенье, 5 июля - температуру воздуха по Украине пока что прогнозируют следующую:

  • ночью +11...+18°С;
  • днем +21...+28°С.

Предварительный прогноз на 4-5 июля от специалистов УкрГМЦ (инфографика: РБК-Украина)

"Но мы постоянно следим за погодными процессами, поэтому прогноз погоды может обновляться", - подчеркнули в Укргидрометцентре.

Для того чтобы всегда "быть в курсе прогноза", украинцам и гостям нашей страны посоветовали следить за актуальной информацией:

  • на официальных страницах УкрГМЦ в соцсетях;
  • в специализированном приложении "цеПогода" (для Android и iOS).

Ответ УкрГМЦ на вопрос пользователя (скриншот: threads.com/@ukr_hmc)

Чего ждать от погоды в ближайшее время

Согласно прогнозу УкрГМЦ на ближайшие трое суток (1-3 июля), осадков в Украине будет немного.

Хотя кратковременные дожди и грозы, а местами - даже град и шквалы 15-20 м/с вероятны:

  • в западных областях;
  • 3 июля - также и в северных областях.

На остальной территории - без осадков.

Читайте также: Термометры зашкаливают: где в Украине жара установила новые рекорды (полный список)

Температура воздуха по Украине:

  • ночью +16...+23°С;
  • днем +27...+34°С.

Хотя еще сегодня, 1 июля, на юго-западе страны местами возможна сильная жара - до +35…+38°С.

Следует заметить также, что ранее метеоролог и синоптик Наталья Диденко в своем Facebook рассказала, что уже в четверг, 2 июля, к Украине подойдет холодный атмосферный фронт.

Она объяснила, что сначала жара отойдет от западных областей.

А уже 3-4 июля, по словам специалиста, температура воздуха может начать меняться в большинстве областей Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, что Киев накрыл дым из Чернобыля и объясняли, что было с воздухом в столице и откуда взялся запах гари.

Кроме того, мы рассказывали, почему домашний термометр может "врать" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.

Читайте также, каким может быть июль в Украине в целом.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ГидрометцентрПогода в УкраинеЭкологияПогода на деньКлиматологМетеоролог