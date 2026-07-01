Вместо лютой жары - ночные +11. В УкрГМЦ сказали, когда вернется летняя свежесть

Главное: Снижение жары : синоптики Укргидрометцентра подтвердили, что с конца недели температурные показатели начнут спадать.

: синоптики Укргидрометцентра подтвердили, что с конца недели температурные показатели начнут спадать. Температура 4 июля : ночью ожидается +11...+18°С, днем столбики термометров покажут +19...+25°С.

: ночью ожидается +11...+18°С, днем столбики термометров покажут +19...+25°С. Региональные особенности : на юго-востоке и востоке страны еще может быть несколько жарче - днем до +30°С.

: на юго-востоке и востоке страны еще может быть несколько жарче - днем до +30°С. Прогноз на 5 июля: температурный фон ночью будет оставаться в пределах +11...+18°С, днем +21...+28°С.

Когда и как сильно изменится температура воздуха

Вечером вторника, 30 июня, одна из пользователей в социальной сети Threads спросила у синоптиков (тегнув УкрГМЦ), правда ли, что "где-то через неделю" дневная температура воздуха в Украине будет составлять всего лишь +20 градусов по Цельсию.

Утром в среду, 1 июля, специалисты Украинского гидрометеорологического центра ответили, что жара в Украине начнет спадать "до конца недели".

Согласно имеющейся по состоянию на данный момент информации, уже в субботу, 4 июля, синоптики ожидают:

ночью +11...+18°С;

днем +19...+25°С.

При этом несколько более высокие температуры могут сохраниться на юго-востоке и востоке страны:

ночью +17...+22°С;

днем +25...+30°С.

На следующий день - в воскресенье, 5 июля - температуру воздуха по Украине пока что прогнозируют следующую:

ночью +11...+18°С;

днем +21...+28°С.

Предварительный прогноз на 4-5 июля от специалистов УкрГМЦ (инфографика: РБК-Украина)

"Но мы постоянно следим за погодными процессами, поэтому прогноз погоды может обновляться", - подчеркнули в Укргидрометцентре.

Для того чтобы всегда "быть в курсе прогноза", украинцам и гостям нашей страны посоветовали следить за актуальной информацией:

на официальных страницах УкрГМЦ в соцсетях;

в специализированном приложении "цеПогода" (для Android и iOS).

Ответ УкрГМЦ на вопрос пользователя (скриншот: threads.com/@ukr_hmc)

Чего ждать от погоды в ближайшее время

Согласно прогнозу УкрГМЦ на ближайшие трое суток (1-3 июля), осадков в Украине будет немного.

Хотя кратковременные дожди и грозы, а местами - даже град и шквалы 15-20 м/с вероятны:

в западных областях;

3 июля - также и в северных областях.

На остальной территории - без осадков.

Температура воздуха по Украине:

ночью +16...+23°С;

днем +27...+34°С.

Хотя еще сегодня, 1 июля, на юго-западе страны местами возможна сильная жара - до +35…+38°С.

Следует заметить также, что ранее метеоролог и синоптик Наталья Диденко в своем Facebook рассказала, что уже в четверг, 2 июля, к Украине подойдет холодный атмосферный фронт.

Она объяснила, что сначала жара отойдет от западных областей.

А уже 3-4 июля, по словам специалиста, температура воздуха может начать меняться в большинстве областей Украины.