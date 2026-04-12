Замість кораблів - рулетка: "гаманець Путіна" перетворює порт у Ялті на закрите казино

В окупованій Ялті розпочали підготовку до будівництва гральної зони на території морського порту. Проєкт передбачає перетворення пасажирського термінала на комплекс із казино та готелями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Деталі будівництва в порту

За інформацією ЦНС, навколо Ялтинського морського порту вже з’явився будівельний паркан, що свідчить про початок активної фази робіт.

Окупаційна влада планує звести на цьому місці ігорну зону, яка включатиме казино, готелі, спа-комплекси та розважальну інфраструктуру.

"За цим стоїть давній друг Володимира Путіна - мільярдер Аркадій Ротенберг", - зазначають у ЦНС.

Попри те, що місцеві мешканці неодноразово виступали проти забудови та вимагали відновити нормальну роботу морського вокзалу для пасажирських перевезень, об'єкт було виставлено на продаж.

Його придбала московська компанія "Черноморское развитие", яку пов'язують із оточенням Ротенберга.

Фото: в Ялті будують гральну зону (sprotyv.org.ua)

Як змінювали закон під проєкт

Ідея створення гральної зони в Криму обговорювалася з 2019 року, проте спочатку її планували розмістити в селищі Кацивелі. Ситуація змінилася влітку 2024 року.

"У липні 2024 року Держдума та Рада Федерації ухвалили закон, який дозволив перенести зону безпосередньо в Ялтинський морський порт", - повідомляє ЦНС.

Вони додали, що такі кроки підтверджують схему перерозподілу стратегічних активів окупованого півострова на користь наближених до Кремля еліт.