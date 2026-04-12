Вместо кораблей - рулетка: "кошелек Путина" превращает порт в Ялте в закрытое казино

В оккупированной Ялте начали подготовку к строительству игорной зоны на территории морского порта. Проект предусматривает превращение пассажирского терминала в комплекс с казино и отелями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Детали строительства в порту

По информации ЦНС, вокруг Ялтинского морского порта уже появился строительный забор, что свидетельствует о начале активной фазы работ.

Оккупационные власти планируют возвести на этом месте игорную зону, которая будет включать казино, гостиницы, спа-комплексы и развлекательную инфраструктуру.

"За этим стоит давний друг Владимира Путина - миллиардер Аркадий Ротенберг", - отмечают в ЦНС.

Несмотря на то, что местные жители неоднократно выступали против застройки и требовали восстановить нормальную работу морского вокзала для пассажирских перевозок, объект был выставлен на продажу.

Его приобрела московская компания "Черноморское развитие", которую связывают с окружением Ротенберга.

Фото: в Ялте строят игорную зону (sprotyv.org.ua)

Как меняли закон под проект

Идея создания игорной зоны в Крыму обсуждалась с 2019 года, однако изначально ее планировали разместить в поселке Кацивели. Ситуация изменилась летом 2024 года.

"В июле 2024 года Госдума и Совет Федерации приняли закон, который позволил перенести зону непосредственно в Ялтинский морской порт", - сообщает ЦНС.

Они добавили, что такие шаги подтверждают схему перераспределения стратегических активов оккупированного полуострова в пользу приближенных к Кремлю элит.