Замість 8 березня: коли в Україні пропонують відзначати нове жіноче свято

У Верховній Раді зареєстрували проект постанови щодо встановлення нового свята - Дня української жінки. При цьому від 8 березня пропонується відмовитись.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на картку документа на порталі ВРУ.

Що пропонує змінити проект постанови й навіщо

Проект постанови №15052 про встановлення в Україні святкового дня - День української жінки - зареєстрували у Верховній Раді 2 березня 2026 року.

Його ініціаторами виступили народні обранці Оксана Савчук і Ростислав Тістик.

Фрагмент картки проекту постанови (скриншот: itd.rada.gov.ua)

Згідно з пояснювальною запискою, проект постанови має на меті:

встановити українське свято;

усунути спадщину "колоніального минулого в культурному житті та побуті";

очистити державний календар "від нав'язаних минулим дат";

визнати усталені традиції та вкорінити історичну пам'ять в українському культурному просторі.

Автори проекту нагадали, що "зараз українська нація переживає період відродження", адже "звершилася Революція Гідності та ведеться запекла війна з агресором".

"Саме зараз відновлюється український погляд на світ та формуються нові традиції нації-переможця, що вимагає закріплення і на символічному рівні державного календаря", - додали народні депутати.

Виходячи з вищесказаного, пропонується відмовитись від вихідного дня 8 березня, адже "так званий "Міжнародний жіночий день", встановлений окупаційним московським режимом з метою популяризації власного погляду на роль і місце жінок".

Напротивагу йому пропонується відзначати День української жінки 25 лютого (в дату народження найвідомішої української письменниці та громадської діячки Лесі Українки).

Фрагмент проекту постанови (скриншот: itd.rada.gov.ua)

"Згадана святкова дата, яку пропонується увести в календар, вже апробована суспільством і десятиліттями відзначаються українськими спільнотами на батьківщині та закордоном", - йдеться у пояснювальній записці.

Станом на 3 березня 2026 року проект постанови було направлено на розгляд відповідного комітету ВРУ.