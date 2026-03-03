ua en ru
Вт, 03 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Зміни

Замість 8 березня: коли в Україні пропонують відзначати нове жіноче свято

Вівторок 03 березня 2026 15:54
UA EN RU
Замість 8 березня: коли в Україні пропонують відзначати нове жіноче свято День української жінки може замінити свято 8 березня (фото ілюстративне:
Автор: Ірина Костенко

У Верховній Раді зареєстрували проект постанови щодо встановлення нового свята - Дня української жінки. При цьому від 8 березня пропонується відмовитись.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на картку документа на порталі ВРУ.

Читайте також: Все ще свято? Чи скасували в Україні 8 березня й що з вихідними

Що пропонує змінити проект постанови й навіщо

Проект постанови №15052 про встановлення в Україні святкового дня - День української жінки - зареєстрували у Верховній Раді 2 березня 2026 року.

Його ініціаторами виступили народні обранці Оксана Савчук і Ростислав Тістик.

Замість 8 березня: коли в Україні пропонують відзначати нове жіноче святоФрагмент картки проекту постанови (скриншот: itd.rada.gov.ua)

Згідно з пояснювальною запискою, проект постанови має на меті:

  • встановити українське свято;
  • усунути спадщину "колоніального минулого в культурному житті та побуті";
  • очистити державний календар "від нав'язаних минулим дат";
  • визнати усталені традиції та вкорінити історичну пам'ять в українському культурному просторі.

Автори проекту нагадали, що "зараз українська нація переживає період відродження", адже "звершилася Революція Гідності та ведеться запекла війна з агресором".

"Саме зараз відновлюється український погляд на світ та формуються нові традиції нації-переможця, що вимагає закріплення і на символічному рівні державного календаря", - додали народні депутати.

Виходячи з вищесказаного, пропонується відмовитись від вихідного дня 8 березня, адже "так званий "Міжнародний жіночий день", встановлений окупаційним московським режимом з метою популяризації власного погляду на роль і місце жінок".

Напротивагу йому пропонується відзначати День української жінки 25 лютого (в дату народження найвідомішої української письменниці та громадської діячки Лесі Українки).

Замість 8 березня: коли в Україні пропонують відзначати нове жіноче святоФрагмент проекту постанови (скриншот: itd.rada.gov.ua)

"Згадана святкова дата, яку пропонується увести в календар, вже апробована суспільством і десятиліттями відзначаються українськими спільнотами на батьківщині та закордоном", - йдеться у пояснювальній записці.

Станом на 3 березня 2026 року проект постанови було направлено на розгляд відповідного комітету ВРУ.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим важливий Міжнародний жіночий день і що про це свято кажуть в Україні та світі.

Тим часом у ПЦУ пояснили, що потрібно знати про період від Масляної до Великодня у 2026 році - коли почалась підготовка до Великого посту, з чого він складається та скільки триває.

Читайте також, коли свято Благовіщення та поминальні дні - які дати в березні не можна проґавити.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна 8 березня Леся Українка Верховна рада Свята Жінки
Новини
"Київ не готовий": РНБО затвердила плани стійкості для всіх регіонів, крім столиці
"Київ не готовий": РНБО затвердила плани стійкості для всіх регіонів, крім столиці
Аналітика
Ейджизм в Україні закінчився? Як робітники 55+ рятують ринок праці: інтерв’ю з Еллою Лібановою
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Ейджизм в Україні закінчився? Як робітники 55+ рятують ринок праці: інтерв’ю з Еллою Лібановою