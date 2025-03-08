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Міжнародний жіночий день: чим важливе свято і що про нього кажуть в Україні та світі

Субота 08 березня 2025 07:30
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Міжнародний жіночий день: чим важливе свято і що про нього кажуть в Україні та світі Сьогодні, 8 березня, в Україні відзначають Міжнародний жіночий день (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні, 8 березня, в Україні та світі відзначають Міжнародний жіночий день. Однак ставлення до цієї дати у декого з громадян - неоднозначне.

Докладніше про те, як до 8 березня ставляться українці та міжнародна спільнота, а також чому "жіночим" став саме цей день - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Зміст

Як до дня 8 березня ставляться українці

Згідно з інформацією Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), популярність свята 8 березня серед українців стає дедалі нижчою. Так, у 2017 році цей день був одним з найулюбленіших серед громадян (як улюблене свято його відзначали 49% населення).

Відтоді - із року в рік - ставлення українців до Міжнародного жіночого дня почало погіршуватись. У 2023 улюбленим святом його визнали 25% опитаних громадян, а у 2024 - 21%.

Міжнародний жіночий день: чим важливе свято і що про нього кажуть в Україні та світіДля скількох респондентів опитування КМІС Міжнародний день 8 березня є найбільш важливим чи улюбленим (інфографіка: kiis.com.ua)

При цьому в розрізі інших свят 8 березня, можна сказати, досі серед лідерів. Хоча і не з найвищими позиціями.

Міжнародний жіночий день: чим важливе свято і що про нього кажуть в Україні та світіНайбільш важливі чи улюблені свята серед опитаних українців (інфографіка: kiis.com.ua)

Варто зазначити, що у 2023 році - на тлі дискусій щодо скасування 8 березня як державного свята - цікаве опитування провели на платформі "Дія". У громадян запитали: "Чи залишити вихідним 8 березня?".

Більшість користувачів (1,3 млн українців) проголосували за те, щоб залишити все без змін. За те, щоб зробити 8 березня робочим днем, проголосували дещо більше 703 тисяч громадян. Ще 110 тисяч - не визначились з відповіддю.

Міжнародний жіночий день: чим важливе свято і що про нього кажуть в Україні та світіОпитування користувачів "Дії" (ілюстрація: diia.gov.ua)

Цього року опитування напередодні 8 березня запустили в офіційному каналі Rakuten Viber Україна. Громадян запитали: "Чи очікуєте ви на привітання з Міжнародним жіночим днем?".

У відповідь понад 37,5 тисяч українців відреагували наступним чином:

  • 35% - "Так, очікую подарунків, але тільки від найближчих";
  • 25% - "Ні, не очікую ні від кого";
  • 16% - "Очікую тільки на усні привітання та повідомлення";
  • 14% - "Ні, зараз найкраще привітання - це донат";
  • 10% - "Так, очікую подарунків і від близьких, і на роботі / в університеті / в школі".

Міжнародний жіночий день: чим важливе свято і що про нього кажуть в Україні та світіРезультати опитування Rakuten Viber Україна (скриншот: viber.com)

Насамкінець зазначимо, що згідно з довідником знаменних і пам'ятних дат Верховної Ради, в суботу, 8 березня 2025 року, в Україні відзначаються:

  • Міжнародний жіночий день (який є святковим днем, згідно зі статтею 73 Кодексу законів про працю);
  • Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир (проголошений Генеральною Асамблеєю ООН - A/RES/32/142 від 16 грудня 1977 р.);
  • День землевпорядника (відзначається щорічно, згідно з указом президента №1556/99 від 11 грудня 1999 р.).

У мирний час українці мали б три вихідних поспіль - з 8 до 10 березня (оскільки святковий вихідний переносився б на понеділок). Проте після повномасштабного вторгнення РФ в Україну та запровадження воєнного стану, вихідні дні у державні свята та перенесення їх з суботи чи неділі на робочі дні було скасовано відповідним указом президента.

Отже, цього року українці матимуть два звичайних вихідних - суботу (8 березня) та неділю (9 березня).

Якщо говорити про цей день з погляду вірян, у новоюліанському церковному календарі ПЦУ жодних згадок про Міжнародний жіночий день немає. Натомість згадується вшанування великомученика Федора Тирона (що відзначається в суботу першого тижня Великого посту).

Міжнародний жіночий день: чим важливе свято і що про нього кажуть в Україні та світі8 березня в новоюліанському церковному календарі (скриншот: pomisna.info)

Чим важливе 8 березня для міжнародної спільноти

У світі 8 березня також відзначають Міжнародний жіночий день (англійською - International Women's Day). Він покликаний вшановувати досягнення жінок в усіх сферах життя - соціальній, економічній, культурній та політичній.

Крім того, цей день вважається нагадуванням про гендерну рівність та закликом до покращення становища жінок у всьому сіті. Для роботи в цьому напрямку було навіть створено відповідну спільноту - International Women's Day (IWD).

Тема кампанії IWD 2025 року має назву "Прискорення дій". В її межах учасники спільноти:

  • підвищують обізнаність суспільства щодо гендерної нерівності в усьому сіті;
  • закликають до дій, які можуть прискорити рівноправність жінок;
  • нагадують про роль жінок та їхні успіхи в різних сферах життя в минулому;
  • відзначають досягнення жінок та їхні внески у розвиток суспільства сьогодні;
  • звертають увагу на необхідність подолання системних перешкод і упереджень, з якими стикаються жінки як в особистій, так і в професійній сферах;
  • збирають кошти для благодійних організацій, орієнтованих на підтримку жінок тощо.

Примітно, що кольорами такого колективного руху вважаються фіолетовий, зелений та білий (вперше таку "комбінацію" використовував буцімто Жіночий соціально-політичний союз (WSPU) у Великій Британії в 1903 році).

Вважається, що фіолетовий символізує справедливість, гідність і відданість справі, зелений - надію, білий - чистоту та солідарність.

Міжнародний жіночий день: чим важливе свято і що про нього кажуть в Україні та світіКольори International Women's Day (ілюстрація: internationalwomensday.com)

Питаннями гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок опікується також структура Організації Об'єднаних Націй під назвою ООН Жінки (англійською - UN Women).

Цього року до дня 8 березня в залі Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку було організовано офіційний захід - на честь 30-ї річниці прийняття урядами 189 країн світу Пекінської декларації та Платформи дій (глобальної програми для досягнення гендерної рівності та розширення можливостей жінок та дівчат).

Міжнародний жіночий день: чим важливе свято і що про нього кажуть в Україні та світіПекінську декларацію та Платформу дій прийняли 189 країн (інфографіка: undp.org)

Саме Пекінська декларація та Платформа дій (ухвалені на Четвертій Всесвітній конференції зі становища жінок у 1995 році в китайському місті Пекін) залишаються найбільш прогресивним і широко схваленим планом захисту прав жінок і дівчат у всьому світі.

Платформа визначає політику, програми та інвестиції, що впливають на найважливіші сфери життя: освіта, охорона здоров'я, мир, медіа, політична участь, розширення економічних можливостей та подолання насильства щодо жінок і дівчат.

Цьогорічний Міжнародний жіночий день (під гаслом глобальної кампанії ООН Жінки "Для ВСІХ жінок і дівчат: Права. Рівність. Розширення можливостей") є закликом до дій у трьох ключових сферах:

  • просувати права жінок і дівчат: невтомно боротися за повний спектр прав жінок і дівчат, протистояти всім формам насильства, дискримінації та експлуатації;
  • сприяти гендерній рівності: усувати системні бар'єри, руйнувати патріархат, трансформувати вкорінену нерівність і посилювати голос вразливих жінок і дівчат;
  • сприяти розширенню прав і можливостей: переглянути структури влади, забезпечивши інклюзивний доступ до освіти, працевлаштування, лідерства та простору для схвалення рішень (надавати пріоритет молодим жінкам і дівчатам у лідерстві та інноваціях).

Чому "жіночим" днем обрали саме 8 березня

За однією з версій, предтечею "жіночого" дня стали події 8 березня 1857 року, що відбулись в американському Нью-Йорку. Тоді буцімто відбувся "марш порожніх каструль" - страйк робітниць-текстильниць, які вимагали рівної з чоловіками оплати праці й поліпшення робочих умов (зокрема скорочення робочого дня).

Протест не дав жодних результатів, а мирний мітинг розігнала поліція. При цьому деякі з дослідників вказують на той факт, що того року 8 березня припало на неділю, тож працювати текстильниці не мали.

За іншою версією, замість "ньюйоркських текстильниць" на протест вийшли повії, які виступали проти затримки зарплати морякам. Проте дехто з науковців вважає, що жодна з цих історій вагомих підтверджень не має.

8 березня 1908 року в Нью-Йорку (нібито у зв'язку з попередніми страйками) відбулась демонстрація тисяч "соціалістичних жінок", які не лише виступали проти важких робочих умов, але й вимагали права голосу та заборони праці дітей.

Вважається, що регулярні демонстрації та акції протесту у США стали настільки масштабними, що вже наступного 1909 року Американська соціалістична партія запропонувала оголосити 28 лютого першим Міжнародним днем жінок (за іншою версією - "Днем трудящих жінок" зробили останню неділю травня).

В Європі свято поширилось після того, як у серпні 1910 року відома діячка німецької соціал-демократії Клара Цеткін на конференції в Копенгагені запропонувала заснувати Міжнародний день боротьби за жіноче рівноправ'я та емансипацію (без фіксованої дати).

Міжнародний жіночий день: чим важливе свято і що про нього кажуть в Україні та світіКлара Цеткін (зліва) та Роза Люксембург на шляху до конгресу соціал-демократичної партії Німеччини, Магдебург, січень 1910 (фото: commons.wikimedia.org)

Близько 100 учасниць Другої міжнародної соціалістичної жіночої конференції із 17 країн одностайно підтримали ідею щорічно відзначати День жінок на початку березня проведенням демонстрацій.

Отже, свято набуло популярності як у США, так і в низці європейських країн, хоча чіткої дати воно спершу так і не отримало (цей день припадав як на кінець лютого, так і на різні дні в березні).

Міжнародний жіночий день: чим важливе свято і що про нього кажуть в Україні та світіНімецький плакат "Жіночий день", 8 березня 1914 (ілюстрація: commons.wikimedia.org)

Дехто з дослідників жіночого руху вважає, що в СРСР свято 8 березня потрапило через подругу лідера російської соціал-демократичної робітничої партії (більшовиків) Володимира Леніна (Ульянова) Інесу Арманд, яка переконувала його у необхідності "жіночого" свята.

23 лютого (або ж 8 березня за "новим" стилем) 1917 року у Петрограді (сучасному Санкт-Петербурзі) тоді ще царської Росії відбулась масова демонстрація жінок під гаслом "хліба і миру", після чого мітинги стали практично безперервними і призвели до повалення монархії (Лютневої революції).

Міжнародний жіночий день: чим важливе свято і що про нього кажуть в Україні та світіЖіноча демонстрація у Петрограді (фото: commons.wikimedia.org)

Після приходу до влади більшовиків, радянський режим почав активно використовувати жінок для зміцення своїх позицій і в Україні. На початку 1920-х років Українська Радянська Соціалістична Республіка (УРСР) звернулась до них із закликом "відмовитися від обивательщини, думи про себе та стати до відновлення зруйнованого господарського життя".

Влада використовувала день 8 березня для контролю та пропаганди серед жінок, маніпулюючи згадками про Міжнародний жіночий день, солідарність та боротьбу за свої права. При цьому гасла, пов'язані з 8 березня, змінювались із року в рік - залежно від політичних потреб.

По-справжньому міжнародним день 8 березня став у 1977 році, коли Генеральна Асамблея ООН запропонувала державам-учасницям оголосити цю дату Днем Організації Об'єднаних Націй для прав жінок і миру в усьому світі.

Крім того, Генасамблея ООН закликала всі країни проголосити Міжнародний день прав жінок і миру в будь-яку дату (відповідно до історичних і національних традицій) - задля створення сприятливих умов для викорінення дискримінації жінок і для їхнього повного та рівноправного залучення до соціального розвитку.

Міжнародний жіночий день: чим важливе свято і що про нього кажуть в Україні та світіЗала Генасамблеї ООН (фото: commons.wikimedia.org)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи можуть в Україні скасувати свято 8 березня та що про це відомо.

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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: дослідження КМІС, портал Броварської міської ради, прес-служба Верховної Ради України, "Дія", Rakuten Viber Україна, прес-служба Православної Церкви України (ПЦУ), International Women's Day (IWD), UN Women, BBC, "Українська правда", Wikipedia.

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8 березня Свята Традиції Жінки
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