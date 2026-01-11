У ЄС задумалися про власну армію: єврокомісар пропонує замінити війська США в Європі

Під час виступу на конференції з питань безпеки у Швеції 11 січня Кубілюс заявив, що Європа повинна створити власні постійні європейські збройні сили, чисельність яких має складати не менше 100 тисяч військовослужбовців. Це потрібно для того, щоб краще захистити континент.

"Як ми замінимо постійні американські військові сили чисельністю 100 тисяч осіб, які є основою європейської армії?", - сказав він.

Окрім того, Кубілюс запропонував Європі створити власну "Європейську раду безпеки". До її складу увійдуть виключно провідні держави Європейського Союзу, але не виключається, що серед них може бути й Велика Британія. Такий орган зможе значно прискорити ухвалення рішень щодо оборони та спроби змінити динаміку війни в Україні.

"Європейська рада безпеки могла б складатися з ключових постійних членів та кількох членів, що змінюються. Всього близько 10-12 членів, завданням яких буде обговорення найважливіших питань оборони", - підкреслив він.