"Альянс служить США": у Франції заговорили про вихід з НАТО

У Франції ліві політичні сили ініціювали резолюцію про поетапний вихід з НАТО, заявивши, що Альянс нібито слугує інтересам США, а не Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Клеманс Гетте ( Clémence Guetté ) в соцмережі Х, яка являється депутаткою Національних зборів Франції від лівого руху La France insoumise (LFI).

У своїй заяві Гетте наголосила, що НАТО, на її думку, втратило оборонний характер і перетворилося на інструмент зовнішньої політики США, що дедалі частіше втягує європейські країни у конфлікти за межами міжнародного права.

Свою позицію вона обґрунтувала діями США, такими як "викрадення глави держави у Венесуелі", підтримка Ізраїлю, загрози Гренландії та "бомбардування народів", які, на її думку, порушують міжнародне право.

"Більше ніж будь-коли, піднімається питання участі Франції в Організації Північноатлантичного договору, військовому альянсі, очолюваному та обслуговуючому США. Я пропоную резолюцію щодо запланованого виходу з НАТО, починаючи з питання його об'єднаного командування", - написала вона.

Запропонована резолюція передбачає поетапний вихід Франції з Альянсу, починаючи з припинення участі в його інтегрованому військовому командуванні. Ліві політики аргументують це необхідністю повернення Франції до "стратегічного суверенітету" та формування незалежної європейської системи безпеки.

Уряд Франції наразі офіційно не підтримав пропозицію, але визнав, що дебати навколо ролі НАТО в Європі стають дедалі гострішими.

Очікується, що найближчим часом резолюція буде винесена на обговорення в парламенті, де вона може стати каталізатором ширшої дискусії про майбутнє французької та європейської безпеки.