В ЕС задумались о собственной армии: еврокомиссар предлагает заменить войска США в Европе

Во время выступления на конференции по вопросам безопасности в Швеции 11 января Кубилюс заявил, что Европа должна создать собственные постоянные европейские вооруженные силы, численность которых должна составлять не менее 100 тысяч военнослужащих. Это нужно для того, чтобы лучше защитить континент.

"Как мы заменим постоянные американские военные силы численностью 100 тысяч человек, которые являются основой европейской армии?", - сказал он.

Кроме того, Кубилюс предложил Европе создать собственный "Европейский совет безопасности". В его состав войдут исключительно ведущие государства Европейского Союза, но не исключается, что среди них может быть и Великобритания. Такой орган сможет значительно ускорить принятие решений по обороне и попытки изменить динамику войны в Украине.

"Европейский совет безопасности мог бы состоять из ключевых постоянных членов и нескольких членов, которые меняются. Всего около 10-12 членов, задачей которых будет обсуждение важнейших вопросов обороны", - подчеркнул он.