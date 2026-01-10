"Не можемо залежати від третіх країн": Іспанія закликає Європу до власної армії
Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес закликав Європу до створення власної армії та інтеграції оборонної промисловості. Це дозволить континенту діяти без залежності від третіх країн і зміцнити безпеку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EFE.
"Ми повинні мати власні засоби стримування, без залежності від третіх сторін", - заявив в інтерв’ю EFE Хосе Мануель Альбарес, закликаючи Європу інтегрувати оборонну промисловість і рухатися до створення європейської армії.
Альбарес також прокоментував глобальні виклики.
"Спроби змінити правила міжнародного порядку ми бачимо в діях США у Венесуелі або їхніх претензіях щодо Гренландії", - зазначив він.
Міністр також підкреслив підтримку України та засудив агресію Росії.
"Єдиною загрозою для України та безпеки Європи є російські війська в Україні. Ні Україна, ні ЄС, ні НАТО ніколи не становили загрози для Росії", - підкреслив Альбарес.
Міністр наголосив на важливості європейського лідерства і самостійності, критикуючи ультраправі сили, які намагаються послабити ЄС і підірвати демократичні принципи.
Він також виступає за оновлення ООН і вибір нового генерального секретаря з Латинської Америки, бажано жінки, щоб організація відображала сучасні виклики.
Нагадаємо, що прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес вперше допустив можливість залучення іспанських військових до миротворчої місії в Україні після оголошеного припинення вогню в рамках потенційної мирної угоди.
Після зустрічі "коаліції охочих" у Парижі він повідомив, що розпочне серію консультацій із представниками більшості парламентських фракцій, щоб обговорити можливий внесок Іспанії у мирний процес.
Раніше Санчес різко відкинув пропозицію президента США Дональда Трампа збільшити оборонні витрати європейських країн до 5% ВВП, підкресливши, що майбутнє Європи має будуватися не на мілітаризації, а на єдності та повазі до міжнародного права.