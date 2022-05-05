Заминировано. Полиция призвала не заходить на пляжи Одессы и области

Полиция Одесской области еще раз напомнила, что пляжи и побережье региона заминированы. Посещать их категорически запрещено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Одесской области.

Правоохранители добавили, что посещать одесские пляжи категорически запрещено - они заминированы.

"Еще раз напоминаем: ни в коем случае не передвигайтесь по территории побережья и по пляжам Одессы и области", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области развеяли фейк о том, что пляжи в регионе якобы разминировали.

Отметим, накануне в Одесском заливе обнаружили всплывшую морскую мину. Контролируемым подрывом ее обезвредили.

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