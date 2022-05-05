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Заміновані. Поліція закликала не заходити на пляжі Одеси та області

Фото: поліція закликала не заходити на пляжі Одеси та області - вони заміновані (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Поліція Одеської області ще раз нагадала, що пляжі і узбережжя регіону заміновані. Відвідувати їх категорично заборонено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Одеської області.

"Ще раз нагадуємо: ні в якому разі не пересувайтеся по території узбережжя і по пляжах Одеси та області", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці додали, що відвідувати одеські пляжі категорично заборонено - вони заміновані.

Нагадаємо, раніше в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області розвіяли фейк про те, що пляжі в регіоні нібито розмінували.

Зазначимо, напередодні в Одеській затоці виявили морську міну, що спливла. Контрольованим підривом її знешкодили.

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