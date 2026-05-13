Заміна страви або повернення грошей: що робити, якщо у ресторані принесли недоважену порцію

Головне:

У відомстві нагадали, що правила роботи закладів ресторанного господарства є обов’язковими для всіх кав’ярень, ресторанів та інших закладів харчування.

Зокрема, меню обов’язково повинно містити перелік страв і напоїв, вагу або об’єм порції, а також її вартість. Відвідувачі мають право ознайомитися з меню та прейскурантами ще до початку обслуговування.

Крім того, споживач може перевірити вагу, об’єм і ціну замовленої продукції, а також переконатися, що її якість відповідає встановленим нормам.

Що робити, якщо страва неякісна або відвідувача обрахували

У Держпродспоживслужбі пояснили, що у разі недоліків у якості їжі, недоважування чи обрахунку заклад зобов’язаний виконати одну з вимог клієнта:

безкоштовне усунення недоліків;

зменшення вартості замовлення;

заміну страви на аналогічну належної якості;

повторне надання послуги;

повне відшкодування витрат споживача.

Також ресторанам та кав’ярням заборонено встановлювати мінімальну суму замовлення або змушувати клієнта купувати певний набір страв чи напоїв.

Куди скаржитися у разі порушення прав

Якщо адміністрація закладу відмовляється реагувати на зауваження або задовольнити законні вимоги клієнта, споживачам радять звертатися до територіального органу Держпродспоживслужби за місцем розташування кав’ярні чи ресторану.