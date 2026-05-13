Заміна страви або повернення грошей: що робити, якщо у ресторані принесли недоважену порцію

Відвідувачі кав’ярень та ресторанів мають право перевіряти вагу страв, їхню ціну та якість, а заклади не можуть нав’язувати мінімальну суму замовлення чи обов’язковий асортимент.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужбу.
Головне:
У відомстві нагадали, що правила роботи закладів ресторанного господарства є обов’язковими для всіх кав’ярень, ресторанів та інших закладів харчування.
Зокрема, меню обов’язково повинно містити перелік страв і напоїв, вагу або об’єм порції, а також її вартість. Відвідувачі мають право ознайомитися з меню та прейскурантами ще до початку обслуговування.
Крім того, споживач може перевірити вагу, об’єм і ціну замовленої продукції, а також переконатися, що її якість відповідає встановленим нормам.
У Держпродспоживслужбі пояснили, що у разі недоліків у якості їжі, недоважування чи обрахунку заклад зобов’язаний виконати одну з вимог клієнта:
Також ресторанам та кав’ярням заборонено встановлювати мінімальну суму замовлення або змушувати клієнта купувати певний набір страв чи напоїв.
Якщо адміністрація закладу відмовляється реагувати на зауваження або задовольнити законні вимоги клієнта, споживачам радять звертатися до територіального органу Держпродспоживслужби за місцем розташування кав’ярні чи ресторану.
Раніше РБК-Україна розповідало, як українцям розпізнати справжні органічні продукти та не купити підробку. Органічна продукція повинна мати спеціальне державне маркування та сертифікат, а покупці мають право перевіряти документи у продавця.
Також ми писали, як захистити свої права у разі купівлі неякісних товарів або послуг. Держпродспоживслужба пояснила, куди подавати скарги, які дані та документи потрібно додавати до звернення, а також у які строки його мають розглянути.