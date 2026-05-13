Замена блюда или возврат денег: что делать, если в ресторане принесли недовешенную порцию

06:40 13.05.2026 Ср
3 мин
Кофейни и рестораны не имеют права устанавливать минимальную сумму заказа
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Украинцам объяснили их права в ресторанах (Getty Images)

Посетители кафе и ресторанов имеют право проверять вес блюд, их цену и качество, а заведения не могут навязывать минимальную сумму заказа или обязательный ассортимент.

Главное:

  • Право на компенсацию: В случае обнаружения недостатков в блюде посетитель имеет право на полное возмещение расходов или бесплатную замену заказа.
  • Контроль веса: Каждый клиент может требовать проверки объема и массы порции непосредственно в заведении, если возникли сомнения в ее соответствии меню.
  • Без "минимальных чеков": Ресторанам запрещено устанавливать минимальную сумму заказа или заставлять посетителей покупать дополнительные товары.
  • Информационная прозрачность: Меню с указанным весом, объемом и ценой каждой позиции должно быть доступно клиенту до момента заказа.
  • Как решить проблему: Заведение обязано на выбор клиента или устранить недостатки, или пропорционально снизить цену заказа.
  • Защита прав: Если администрация игнорирует претензии, Госпродпотребслужба советует обращаться в свои территориальные органы с жалобой.

В ведомстве напомнили, что правила работы заведений ресторанного хозяйства являются обязательными для всех кафе, ресторанов и других заведений питания.

В частности, меню обязательно должно содержать перечень блюд и напитков, вес или объем порции, а также ее стоимость. Посетители имеют право ознакомиться с меню и прейскурантами еще до начала обслуживания.

Кроме того, потребитель может проверить вес, объем и цену заказанной продукции, а также убедиться, что ее качество соответствует установленным нормам.

Что делать, если блюдо некачественное или посетителя обсчитали

В Госпродпотребслужбе объяснили, что в случае недостатков в качестве пищи, недовеса или обсчета заведение обязано выполнить одно из требований клиента:

  • бесплатное устранение недостатков;
  • уменьшение стоимости заказа;
  • замену блюда на аналогичное надлежащего качества;
  • повторное предоставление услуги;
  • полное возмещение расходов потребителя.

Также ресторанам и кофейням запрещено устанавливать минимальную сумму заказа или заставлять клиента покупать определенный набор блюд или напитков.

Куда жаловаться в случае нарушения прав

Если администрация заведения отказывается реагировать на замечания или удовлетворить законные требования клиента, потребителям советуют обращаться в территориальный орган Госпродпотребслужбы по месту расположения кафе или ресторана.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как украинцам распознать настоящие органические продукты и не купить подделку. Органическая продукция должна иметь специальную государственную маркировку и сертификат, а покупатели имеют право проверять документы у продавца.

Также мы писали, как защитить свои права в случае покупки некачественных товаров или услуг. Госпродпотребслужба объяснила, куда подавать жалобы, какие данные и документы нужно прилагать к обращению, а также в какие сроки его должны рассмотреть.

