Замена блюда или возврат денег: что делать, если в ресторане принесли недовешенную порцию

Посетители кафе и ресторанов имеют право проверять вес блюд, их цену и качество, а заведения не могут навязывать минимальную сумму заказа или обязательный ассортимент.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу.
Главное:
В ведомстве напомнили, что правила работы заведений ресторанного хозяйства являются обязательными для всех кафе, ресторанов и других заведений питания.
В частности, меню обязательно должно содержать перечень блюд и напитков, вес или объем порции, а также ее стоимость. Посетители имеют право ознакомиться с меню и прейскурантами еще до начала обслуживания.
Кроме того, потребитель может проверить вес, объем и цену заказанной продукции, а также убедиться, что ее качество соответствует установленным нормам.
В Госпродпотребслужбе объяснили, что в случае недостатков в качестве пищи, недовеса или обсчета заведение обязано выполнить одно из требований клиента:
Также ресторанам и кофейням запрещено устанавливать минимальную сумму заказа или заставлять клиента покупать определенный набор блюд или напитков.
Если администрация заведения отказывается реагировать на замечания или удовлетворить законные требования клиента, потребителям советуют обращаться в территориальный орган Госпродпотребслужбы по месту расположения кафе или ресторана.
