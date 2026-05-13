Замена блюда или возврат денег: что делать, если в ресторане принесли недовешенную порцию

Главное: Право на компенсацию: В случае обнаружения недостатков в блюде посетитель имеет право на полное возмещение расходов или бесплатную замену заказа.

В случае обнаружения недостатков в блюде посетитель имеет право на полное возмещение расходов или бесплатную замену заказа. Контроль веса: Каждый клиент может требовать проверки объема и массы порции непосредственно в заведении, если возникли сомнения в ее соответствии меню.

Каждый клиент может требовать проверки объема и массы порции непосредственно в заведении, если возникли сомнения в ее соответствии меню. Без "минимальных чеков": Ресторанам запрещено устанавливать минимальную сумму заказа или заставлять посетителей покупать дополнительные товары.

Ресторанам запрещено устанавливать минимальную сумму заказа или заставлять посетителей покупать дополнительные товары. Информационная прозрачность: Меню с указанным весом, объемом и ценой каждой позиции должно быть доступно клиенту до момента заказа.

Меню с указанным весом, объемом и ценой каждой позиции должно быть доступно клиенту до момента заказа. Как решить проблему: Заведение обязано на выбор клиента или устранить недостатки, или пропорционально снизить цену заказа.

Заведение обязано на выбор клиента или устранить недостатки, или пропорционально снизить цену заказа. Защита прав: Если администрация игнорирует претензии, Госпродпотребслужба советует обращаться в свои территориальные органы с жалобой.

В ведомстве напомнили, что правила работы заведений ресторанного хозяйства являются обязательными для всех кафе, ресторанов и других заведений питания.

В частности, меню обязательно должно содержать перечень блюд и напитков, вес или объем порции, а также ее стоимость. Посетители имеют право ознакомиться с меню и прейскурантами еще до начала обслуживания.

Кроме того, потребитель может проверить вес, объем и цену заказанной продукции, а также убедиться, что ее качество соответствует установленным нормам.

Что делать, если блюдо некачественное или посетителя обсчитали

В Госпродпотребслужбе объяснили, что в случае недостатков в качестве пищи, недовеса или обсчета заведение обязано выполнить одно из требований клиента:

бесплатное устранение недостатков;

уменьшение стоимости заказа;

замену блюда на аналогичное надлежащего качества;

повторное предоставление услуги;

полное возмещение расходов потребителя.

Также ресторанам и кофейням запрещено устанавливать минимальную сумму заказа или заставлять клиента покупать определенный набор блюд или напитков.

Куда жаловаться в случае нарушения прав

Если администрация заведения отказывается реагировать на замечания или удовлетворить законные требования клиента, потребителям советуют обращаться в территориальный орган Госпродпотребслужбы по месту расположения кафе или ресторана.