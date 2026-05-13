Заміна страви або повернення грошей: що робити, якщо у ресторані принесли недоважену порцію
Відвідувачі кав’ярень та ресторанів мають право перевіряти вагу страв, їхню ціну та якість, а заклади не можуть нав’язувати мінімальну суму замовлення чи обов’язковий асортимент.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужбу.
Головне:
- Право на компенсацію: У разі виявлення недоліків у страві відвідувач має право на повне відшкодування витрат або безкоштовну заміну замовлення.
- Контроль ваги: Кожен клієнт може вимагати перевірки об'єму та маси порції безпосередньо у закладі, якщо виникли сумніви у її відповідності меню.
- Без "мінімальних чеків": Ресторанам заборонено встановлювати мінімальну суму замовлення або примушувати відвідувачів купувати додаткові товари.
- Інформаційна прозорість: Меню з вказаною вагою, об'ємом та ціною кожної позиції має бути доступним клієнту до моменту замовлення.
- Як вирішити проблему: Заклад зобов’язаний на вибір клієнта або усунути недоліки, або пропорційно знизити ціну замовлення.
- Захист прав: Якщо адміністрація ігнорує претензії, Держпродспоживслужба радить звертатися до своїх територіальних органів зі скаргою.
У відомстві нагадали, що правила роботи закладів ресторанного господарства є обов’язковими для всіх кав’ярень, ресторанів та інших закладів харчування.
Зокрема, меню обов’язково повинно містити перелік страв і напоїв, вагу або об’єм порції, а також її вартість. Відвідувачі мають право ознайомитися з меню та прейскурантами ще до початку обслуговування.
Крім того, споживач може перевірити вагу, об’єм і ціну замовленої продукції, а також переконатися, що її якість відповідає встановленим нормам.
Що робити, якщо страва неякісна або відвідувача обрахували
У Держпродспоживслужбі пояснили, що у разі недоліків у якості їжі, недоважування чи обрахунку заклад зобов’язаний виконати одну з вимог клієнта:
- безкоштовне усунення недоліків;
- зменшення вартості замовлення;
- заміну страви на аналогічну належної якості;
- повторне надання послуги;
- повне відшкодування витрат споживача.
Також ресторанам та кав’ярням заборонено встановлювати мінімальну суму замовлення або змушувати клієнта купувати певний набір страв чи напоїв.
Куди скаржитися у разі порушення прав
Якщо адміністрація закладу відмовляється реагувати на зауваження або задовольнити законні вимоги клієнта, споживачам радять звертатися до територіального органу Держпродспоживслужби за місцем розташування кав’ярні чи ресторану.
