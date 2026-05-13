Заміна страви або повернення грошей: що робити, якщо у ресторані принесли недоважену порцію

06:40 13.05.2026 Ср
Кав’ярні та ресторани не мають права встановлювати мінімальну суму замовлення
aimg Тетяна Веремєєва
Заміна страви або повернення грошей: що робити, якщо у ресторані принесли недоважену порцію Фото: Українцям пояснили їх права у ресторанах (Getty Images)
Відвідувачі кав’ярень та ресторанів мають право перевіряти вагу страв, їхню ціну та якість, а заклади не можуть нав’язувати мінімальну суму замовлення чи обов’язковий асортимент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужбу.

Головне:

  • Право на компенсацію: У разі виявлення недоліків у страві відвідувач має право на повне відшкодування витрат або безкоштовну заміну замовлення.
  • Контроль ваги: Кожен клієнт може вимагати перевірки об'єму та маси порції безпосередньо у закладі, якщо виникли сумніви у її відповідності меню.
  • Без "мінімальних чеків": Ресторанам заборонено встановлювати мінімальну суму замовлення або примушувати відвідувачів купувати додаткові товари.
  • Інформаційна прозорість: Меню з вказаною вагою, об'ємом та ціною кожної позиції має бути доступним клієнту до моменту замовлення.
  • Як вирішити проблему: Заклад зобов’язаний на вибір клієнта або усунути недоліки, або пропорційно знизити ціну замовлення.
  • Захист прав: Якщо адміністрація ігнорує претензії, Держпродспоживслужба радить звертатися до своїх територіальних органів зі скаргою.

У відомстві нагадали, що правила роботи закладів ресторанного господарства є обов’язковими для всіх кав’ярень, ресторанів та інших закладів харчування.

Зокрема, меню обов’язково повинно містити перелік страв і напоїв, вагу або об’єм порції, а також її вартість. Відвідувачі мають право ознайомитися з меню та прейскурантами ще до початку обслуговування.

Крім того, споживач може перевірити вагу, об’єм і ціну замовленої продукції, а також переконатися, що її якість відповідає встановленим нормам.

Що робити, якщо страва неякісна або відвідувача обрахували

У Держпродспоживслужбі пояснили, що у разі недоліків у якості їжі, недоважування чи обрахунку заклад зобов’язаний виконати одну з вимог клієнта:

  • безкоштовне усунення недоліків;
  • зменшення вартості замовлення;
  • заміну страви на аналогічну належної якості;
  • повторне надання послуги;
  • повне відшкодування витрат споживача.

Також ресторанам та кав’ярням заборонено встановлювати мінімальну суму замовлення або змушувати клієнта купувати певний набір страв чи напоїв.

Куди скаржитися у разі порушення прав

Якщо адміністрація закладу відмовляється реагувати на зауваження або задовольнити законні вимоги клієнта, споживачам радять звертатися до територіального органу Держпродспоживслужби за місцем розташування кав’ярні чи ресторану.

Раніше РБК-Україна розповідало, як українцям розпізнати справжні органічні продукти та не купити підробку. Органічна продукція повинна мати спеціальне державне маркування та сертифікат, а покупці мають право перевіряти документи у продавця.

Також ми писали, як захистити свої права у разі купівлі неякісних товарів або послуг. Держпродспоживслужба пояснила, куди подавати скарги, які дані та документи потрібно додавати до звернення, а також у які строки його мають розглянути.

Командування пообіцяло Путіну захопити Донбас до осені, - FT
