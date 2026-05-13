Замена блюда или возврат денег: что делать, если в ресторане принесли недовешенную порцию
Посетители кафе и ресторанов имеют право проверять вес блюд, их цену и качество, а заведения не могут навязывать минимальную сумму заказа или обязательный ассортимент.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу.
Главное:
- Право на компенсацию: В случае обнаружения недостатков в блюде посетитель имеет право на полное возмещение расходов или бесплатную замену заказа.
- Контроль веса: Каждый клиент может требовать проверки объема и массы порции непосредственно в заведении, если возникли сомнения в ее соответствии меню.
- Без "минимальных чеков": Ресторанам запрещено устанавливать минимальную сумму заказа или заставлять посетителей покупать дополнительные товары.
- Информационная прозрачность: Меню с указанным весом, объемом и ценой каждой позиции должно быть доступно клиенту до момента заказа.
- Как решить проблему: Заведение обязано на выбор клиента или устранить недостатки, или пропорционально снизить цену заказа.
- Защита прав: Если администрация игнорирует претензии, Госпродпотребслужба советует обращаться в свои территориальные органы с жалобой.
В ведомстве напомнили, что правила работы заведений ресторанного хозяйства являются обязательными для всех кафе, ресторанов и других заведений питания.
В частности, меню обязательно должно содержать перечень блюд и напитков, вес или объем порции, а также ее стоимость. Посетители имеют право ознакомиться с меню и прейскурантами еще до начала обслуживания.
Кроме того, потребитель может проверить вес, объем и цену заказанной продукции, а также убедиться, что ее качество соответствует установленным нормам.
Что делать, если блюдо некачественное или посетителя обсчитали
В Госпродпотребслужбе объяснили, что в случае недостатков в качестве пищи, недовеса или обсчета заведение обязано выполнить одно из требований клиента:
- бесплатное устранение недостатков;
- уменьшение стоимости заказа;
- замену блюда на аналогичное надлежащего качества;
- повторное предоставление услуги;
- полное возмещение расходов потребителя.
Также ресторанам и кофейням запрещено устанавливать минимальную сумму заказа или заставлять клиента покупать определенный набор блюд или напитков.
Куда жаловаться в случае нарушения прав
Если администрация заведения отказывается реагировать на замечания или удовлетворить законные требования клиента, потребителям советуют обращаться в территориальный орган Госпродпотребслужбы по месту расположения кафе или ресторана.
