Заміна копійок на шаги: Експертна комісія оприлюднила фаховий висновок

Як зазначається у висновку, історично "шаг" був назвою розмінної монети, яка перебувала в обігу в Україні у XVII ХѴІІІ століттях. Її неодноразово згадано не лише в письмових джерелах, але й у художній літературі та фольклорі.

Експерти наголошують, що назва "шаг" характерна винятково для території сучасної України, натомість жодним чином не пов'язана з Московським царством та Російською імперією.

"Протягом другої половини XVII - XVIII століть Московія прагнула нав'язати фінансовій системі Гетьманщини обіг лише власних грошей, зокрема й "копійки" (укр. копійка запозичення з російської мови, назва виникла на основі словосполучення копейная деньга копійка, на якій був зображений великий князь (цар) верхи на коні зі списом у руці) як роздрібної монети, витісняючи традиційну для українського грошового обігу західноєвропейську монету. Паралельно зі знищенням української державності Російській імперії вдалося реалізувати і цей свій задум у сфері грошового обігу", - йдеться в документі.

Відродження назви розмінної монети "шаг" відбулося під час Української революції 1917-1921 років, коли Центральна Рада затвердила грошову одиницю гривню, яка складалася зі 100 шагів (в обіг були випущені розмінні марки вартістю 10, 20, 30, 40 і 50 шагів).

Після відновлення 24 серпня 1991 року держави Україна постала й ідея відродити "шаг" як розмінну монету. Упродовж 1991-1992 років розробляли проєкти та ескізи банкнот і монет (зокрема, було розроблено ескізи розмінних монет 1, 5, 10 та 25 шагів, проведено експериментальне карбування монет). Проте внаслідок переваги серед народних депутатів України осіб із радянським світоглядом Верховна Рада у 1992 році затвердила для розмінної монети назву "копійка", притаманну грошовій системі Московського царства, Російської імперії, СРСР та Російської Федерації, зазначають експерти.

"Таким чином, розмінна монета "копійка", відома на українських теренах із середини XVII століття, у ХVІІІ столітті витіснила традиційну для українського грошового обігу монету, що побутувала зокрема і під назвою "шаг". Це стало наслідком реалізації російської імперської політики. Отже, назва "копійка" політично, економічно та семантично належить до символів, пов'язаних із реалізацією російської імперської політики в Україні та колоніальною спадщиною", - йдеться у висновку.