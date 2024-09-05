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Заміна копійок на шаги: коли в Україні з'являться нові монети

Україна, Четвер 05 вересня 2024 08:16
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Заміна копійок на шаги: коли в Україні з'являться нові монети Фото: голова НБУ Андрій Пишний (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк зможе ввести в обіг нові монети шаги замість копійок наступного року. Це не потребуватиме зайвих витрат.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю виданню LIGA.net.

"Якщо парламент підтримає нашу ініціативу в цьому році, то ми вже в першому півріччі 2025 року зможемо отримати шаги в обігу", - сказав він.

Як зазначив голова НБУ, ця ідея просто чекала свого часу. "І цей час, я вважаю, настав. Бо це нонсенс, що на третій рік повномасштабної війни в українському грошовому обігу залишається те, що поєднує нас із колоніальним минулим. Адже копійка зараз лишається виключно "на болотах", в Білорусі, Придністров'ї і у нас", - повідомив Пишний.

За його словами, НБУ вирішив відродити назву української монети "шаг", щоб відновити справедливість для української грошової системи та очистити монетарний суверенітет від щонайменшої спорідненості з будь-чим московським.

"Саме відродити! Бо настав час повернути Україні все те, що було несправедливо у нас вкрадене та понівечене російськими окупантами. Адже ще за часів УНР були "гривня" і "шаги". Шаги ходили на рівні з дзвінкою монетою", - додав він.

Пишний повідомив після відновлення незалежності України навесні 1992 року обговорювалася можливість повернення шагів у грошовий обіг України і були виготовлені ескізи розмінних монет - 1, 5, 10 та 25 шагів, але ідея не була реалізована.

Виготовлення монет

Як заявив голова НБУ, жодних додаткових витрат з державного бюджету не буде. "На 2025 рік у нас заплановане карбування близько 20 мільйонів монет номіналом 50 копійок на заміну тих, що в обігу. Якщо буде ухвалене відповідне рішення щодо шАгів (саме так ставиться наголос в цьому слові), то ми просто забезпечимо необхідні налаштування і станемо карбувати вже "50 шагів"", - сказав він.

Пишний розповів, що зараз в обігу перебуває близько 1 мільярда 350 мільйонів розмінних монет номіналом 50 копійок, тому карбування 20 мільйонів штук на заміну частини з них аж ніяк не вплине на грошовий обіг. Не планується також вилучення копійок з обігу.

За його словами, карбування шагів і вилучення копійок відбуватиметься поступово, вони перебуватимуть у обігу паралельно кілька років. Тож жодних хвилювань щодо їх обміну у населення не виникне.

"Але не виключаємо, що коли випустимо перші монети номіналом 50 шагів, вони цілком можуть мати неабиякий інтерес серед нумізматів, бо це повернення нашої історії", - додав він.

Нагадаємо, Національний банк України ініціював зміну назви розмінних монет з "копійка" на "шаг".

Як зазначили в пресслужбі НБУ, назва "шаг" давнього українського походження, вона уже використовувалася як на території України, так і в українській грошовій лічбі (з XVI – XVII ст.). Це унікальне найменування монети, якого не знають інші лінгвокультури. Воно широко вживається в класичній українській літературі, зокрема часто згадується у творчості Тараса Шевченка, Лесі Українки та інших письменників.

У часи Української революції 1917-1921 років у реальний грошовий обіг були введені грошові знаки з назвою "шаг", що було закріплено на законодавчому рівні.

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