Замена копеек на шаги: Экспертная комиссия обнародовала профессиональное заключение

Как отмечается в заключении, исторически "шаг" был названием разменной монеты, которая находилась в обращении в Украине в XVII ХѴІІІ веках. Она неоднократно упоминается не только в письменных источниках, но и в художественной литературе и фольклоре.

Эксперты отмечают, что название "шаг" характерно исключительно для территории современной Украины и никак не связано с Московским царством и Российской империей.

"В течение второй половины XVII - XVIII веков Московия стремилась навязать финансовой системе Гетманщины обращение только собственных денег, в том числе и "копейки" (укр. копійка - заимствование из русского языка, название возникло на основе словосочетания копейная деньга копейка, на которой был изображен великий князь (царь) верхом на коне с копьем в руке) как розничной монеты, вытесняя традиционную для украинского денежного обращения западноевропейскую монету. Параллельно с уничтожением украинской государственности Российской империи удалось реализовать и этот свой замысел в сфере денежного обращения", - говорится в документе.

Возрождение названия разменной монеты "шаг" произошло во время Украинской революции 1917-1921 годов, когда Центральная Рада утвердила денежную единицу гривну, которая состояла из 100 шагов (в обращение были выпущены разменные марки стоимостью 10, 20, 30, 40 и 50 шагов).

После восстановления 24 августа 1991 года государства Украина возникла и идея возродить "шаг" как разменную монету. В течение 1991-1992 годов разрабатывались проекты и эскизы банкнот и монет (в частности, были разработаны эскизы разменных монет 1, 5, 10 и 25 шагов, проведена экспериментальная чеканка монет). Однако в результате преобладания среди народных депутатов Украины лиц с советским мировоззрением Верховная Рада в 1992 году утвердила для разменной монеты название "копейка", присущее денежной системе Московского царства, Российской империи, СССР и Российской Федерации, отмечают эксперты.

"Таким образом, разменная монета "копейка", известная на украинской территории с середины XVII века, в ХѴІІІ веке вытеснила традиционную для украинского денежного обращения монету, которая бытовала в том числе и под названием "шаг". Это стало следствием реализации российской имперской политики. Таким образом, название "копейка" политически, экономически и семантически относится к символам, связанным с реализацией российской имперской политики в Украине и колониальным наследием", - говорится в заключении.