Заміна копійок на шаги: коли це може відбутися та скільки коштуватиме

Заміна назви розмінних монет з копійок на шаги може відбутися у 2025 році у разі схвалення Верховною Радою. НБУ забезпечить перехід, який не коштуватиме нічого.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю .

"Я дуже сподіваюся, що український парламент підтримає нашу ініціативу і ми вже в 25-му році будемо карбувати не копійки, а шаги", - сказав він.

Як зазначив Пишний, це буде кроком до відновлення історичної справедливості. Копійка залишилась як свідчення впливу Москви на процес грошової реформи 1990-х. Копійка як одна сота відповідної грошової національної одиниці є лише в Москві, в Мінську, в Тирасполі і в Києві.

"Ми маємо істотну українську назву, питому українську назву шаг. Українська Народна Республіка в 1917 році навіть ухвалила відповідні законодавчі акти, які визначили що відповідною розмінною частиною монети української гривні, яка є національною валютою, є шаг. За часів Гетьманщини шаг активно використовувався в грошовій лічбі і відповідним чином мав величезне розповсюдження", - сказав він.

За його словами, шаг має глибоке укорінення в побутовій культурі і частиною українського фольклору.

"Я вам скажу більше, у 1992 році була навіть надрукована пробна партія шагів на Луганському верстатобудівному заводі, який в ті перші місяці української незалежності виконував функції монетного двору ще тоді не до кінця сформованого Національного банку України", - повідомив Пишний.

Голова НБУ переконаний, що тоді під впливом відповідного московського лобі копійка залишилась як розмінна частина української гривні. "І сьогодні ми ініціюємо відповідно внесення змін до законів, які дозволять прибрати цю недоречність і повернути питому українську назву шаг в обіг", - додав він.

"Важливим моментом є те, що я що навколо цього багато спекуляцій відбувається. Це не коштуватиме жодного шагу, жодної гривні з українського бюджету, ця заміна. Національний банк знає, як це зробити, і ми забезпечимо дуже ощадливу реалізацію цієї ініціативи", - сказав Пишний.