Заміна iPhone на Android: приховані мінуси, про які майже не говорять

Сучасні флагмани на Android, наприклад, Samsung Galaxy S26 Ultra чи Google Pixel 10 Pro, коштують практично на рівні з iPhone.

Так, базовий iPhone 17 та Pixel 10 стартують від 799 доларів, тоді як Galaxy S26 - від 900 доларів. Проте ключова різниця проявляється під час спроби продати гаджет на вторинному ринку:

Смартфони Android знецінюються значно швидше за iPhone;

Модель Galaxy S26 на 256 ГБ через 5 місяців після релізу втрачає близько 32 відсотків від початкової вартості;

Аналогічний за обсягом пам’яті iPhone 17 через 11 місяців після виходу зберігає понад 88 відсотків своєї ціни.

Втрата екосистеми та фірмових сервісів

Міграція на нову платформу повністю закриває доступ до ексклюзивних сервісів Apple - iMessage, FaceTime, Health, Wallet та Apple Pay.

Хоча влітку 2026 року Apple впровадила підтримку протоколу RCS у додатку "Повідомлення" (що додало наскрізне шифрування між системами), повідомлення від користувачів Android усе одно відображаються у "зелених баблах".

Крім того, користувачі втрачають безшовну інтеграцію Continuity, що дозволяє передавати файли через AirDrop, використовувати спільний буфер обміну Universal Clipboard або віддзеркалювати екран iPhone на Mac.

На відміну від навушників AirPods, які зберігають базову працездатність з Android (але втрачають функції автоматичного перекладу та адаптації слуху), смарт-годинник Apple Watch взагалі не підтримує синхронізацію з пристроями на базі Android.

Фрагментація оновлень та приватність

На противагу Apple, яка одночасно випускає нові версії ОС для всіх підтримуваних моделей (наприклад, iOS 27 восени 2026 року стане доступна навіть для лінійки iPhone 11 2019 року), оновлення на Android мають фрагментований характер.

Навіть попри запевнення Samsung та Google про 7 років підтримки, оперативне отримання свіжої версії Android гарантоване переважно власникам пристроїв Pixel, тоді як інші бренди випускають апдейти із затримками.

Суттєві відмінності полягають і в підході до обробки персональних даних: