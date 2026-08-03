Оновлення до 2032 року: ці Android-планшети переживуть конкурентів
Купуючи планшет, важливо звертати увагу не лише на процесор чи дисплей, а й на термін програмної підтримки. Саме регулярні оновлення ОС та безпеки визначають, скільки років пристрій залишатиметься актуальним і захищеним.
РБК-Україна з посиланням на BGR склало підбірку Android-планшетів з найдійнішим ПЗ.
Xiaomi Pad 8 Pro
Китайський бренд пропонує для Xiaomi Pad 8 Pro чотири великі оновлення ОС Android та шість років патчів безпеки.
Випущений у 2026 році із системним інтерфейсом HyperOS 3 на базі Android 16, планшет отримуватиме нові версії ОС до 2030 року, а оновлення безпеки - щонайменше до 2032 року. Аналогічні умови діють і для базової версії Xiaomi Pad 8.
Xiaomi Pad 8 Pro (скриншот: Xiaomi)
Характеристики:
- Дисплей: 11,2 дюйма, LCD, 144 Гц;
- Процесор: Snapdragon 8 Elite;
- Акумулятор: 9 200 мА·год, швидка зарядка 67 Вт;
- Камери: основна 50 Мп, фронтальна 32 Мп;
- Конфігурації: від 8/128 ГБ до 16/512 ГБ.
В Україні ціна моделі становить орієнтовно від 28 000 до 32 000 грн.
OnePlus Pad Go 2
Виробник гарантує OnePlus Pad Go 2 п'ять років оновлень Android та шість років патчів безпеки.
Пристрій дебютував із системою OxygenOS 16 на базі Android 16 і має отримувати версії аж до Android 21, з підтримкою до 2031 року.
Попри рішення компанії щодо зміни присутності на деяких західних ринках, зобов'язання з обслуговування вже випущених гаджетів залишаються чинними.
OnePlus Pad Go 2 (скриншот: OnePlus)
Характеристики:
- Дисплей: 12,1 дюйма, IPS, 120 Гц, роздільна здатність 1980х2800;
- Процесор: MediaTek Dimensity 7300 Ultra;
- Пам'ять: 8 ГБ оперативної, 128 або 256 ГБ вбудованої;
- Акумулятор: 10 050 мА·год;
- Камери: 8 Мп основна та 8 Мп фронтальна.
Ціна пристрою в Україні становить близько 12 800-17 800 грн.
Google Pixel Tablet
Представлений у середині 2023 року Pixel Tablet початково мав три роки оновлень ОС та п'ять років безпеки. У 2026 році Google переглянула політику, додавши ще 2 роки оновлень Android.
Таким чином, загальний термін підтримки зростав до п'яти років ОС і діятиме щонайменше до червня 2028 року
Pixel Tablet (скриншот: Wikimedia Commons)
Характеристики:
- Дисплей: 10,95 дюйма, IPS, роздільна здатність 1600х2560;
- Процесор: Tensor G2;
- Пам'ять: 8 ГБ оперативної, 128 або 256 ГБ вбудованої;
- Акумулятор: 7 020 мА·год (зарядка 15 Вт);
- Камери: 8 Мп основна та 8 Мп фронтальна.
Вартість в Україні становить орієнтовно від 21 800 до 31 000 грн.
Honor Magic Pad 4
Планшет Honor Magic Pad 4 має обіцянку шести років оновлень операційної системи та патчів безпеки (щоквартально).
Пристрій працює на MagicOS 10 (Android 16) . Аналогічний термін підтримки пропонується і для моделі Honor Pad 10.
Honor Magic Pad 4 (скриншот: Honor)
Характеристики:
- Дисплей: 12,3 дюйма, OLED, 165 Гц, пікова яскравість 2400 ніт, роздільна здатність 1920х3000;
- Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5;
- Пам'ять: 12 або 16 ГБ оперативної.
Ціна Honor MagicPad4 в Україні становить орієнтовно від 39 800 до 43 600 грн.
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
Флагманський планшет пропонує найдовший термін підтримки серед Android-пристроїв - сім років оновлень ОС та патчів безпеки.
Завдяки цьому Galaxy Tab S11 Ultra, який вийшов із системою One UI 8 на базі Android 16, залишатиметься актуальним щонайменше до 2032 року.
Така ж тривала підтримка поширюється і на базову модель Galaxy Tab S11, а також на деякі смартфони бренду.
Galaxy Tab S11 Ultra (скриншот: Samsung)
Характеристики:
- Дисплей: 14,6 дюйма, AMOLED, 120 Гц, пікова яскравість 1600 ніт, роздільна здатність 1848х2960;
- Пам'ять: 12/256 ГБ, 12/512 ГБ або 16 ГБ / 1 ТБ;
- Акумулятор: 11 600 мА·год із швидкою зарядкою 45 Вт;
- Камери: фронтальна 12 Мп, подвійна основна (13 Мп + 8 Мп ультраширококутна).
В Україні орієнтовна вартість становить від 47 000 до 78 999 грн залежно від версії.