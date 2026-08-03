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Оновлення до 2032 року: ці Android-планшети переживуть конкурентів

17:38 03.08.2026 Пн
3 хв
Підтримка ОС і патчів безпеки дозволять користуватися гаджетом довше
aimg Ольга Завада
Оновлення до 2032 року: ці Android-планшети переживуть конкурентів Гарантія оновлень від чотирьох років (фото: Unsplash)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Купуючи планшет, важливо звертати увагу не лише на процесор чи дисплей, а й на термін програмної підтримки. Саме регулярні оновлення ОС та безпеки визначають, скільки років пристрій залишатиметься актуальним і захищеним.

РБК-Україна з посиланням на BGR склало підбірку Android-планшетів з найдійнішим ПЗ.

Xiaomi Pad 8 Pro

Китайський бренд пропонує для Xiaomi Pad 8 Pro чотири великі оновлення ОС Android та шість років патчів безпеки.

Випущений у 2026 році із системним інтерфейсом HyperOS 3 на базі Android 16, планшет отримуватиме нові версії ОС до 2030 року, а оновлення безпеки - щонайменше до 2032 року. Аналогічні умови діють і для базової версії Xiaomi Pad 8.

Оновлення до 2032 року: ці Android-планшети переживуть конкурентів

Xiaomi Pad 8 Pro (скриншот: Xiaomi)

Характеристики:

  • Дисплей: 11,2 дюйма, LCD, 144 Гц;
  • Процесор: Snapdragon 8 Elite;
  • Акумулятор: 9 200 мА·год, швидка зарядка 67 Вт;
  • Камери: основна 50 Мп, фронтальна 32 Мп;
  • Конфігурації: від 8/128 ГБ до 16/512 ГБ.

В Україні ціна моделі становить орієнтовно від 28 000 до 32 000 грн.

OnePlus Pad Go 2

Виробник гарантує OnePlus Pad Go 2 п'ять років оновлень Android та шість років патчів безпеки.

Пристрій дебютував із системою OxygenOS 16 на базі Android 16 і має отримувати версії аж до Android 21, з підтримкою до 2031 року.

Попри рішення компанії щодо зміни присутності на деяких західних ринках, зобов'язання з обслуговування вже випущених гаджетів залишаються чинними.

Оновлення до 2032 року: ці Android-планшети переживуть конкурентів

OnePlus Pad Go 2 (скриншот: OnePlus)

Характеристики:

  • Дисплей: 12,1 дюйма, IPS, 120 Гц, роздільна здатність 1980х2800;
  • Процесор: MediaTek Dimensity 7300 Ultra;
  • Пам'ять: 8 ГБ оперативної, 128 або 256 ГБ вбудованої;
  • Акумулятор: 10 050 мА·год;
  • Камери: 8 Мп основна та 8 Мп фронтальна.

Ціна пристрою в Україні становить близько 12 800-17 800 грн.

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Google Pixel Tablet

Представлений у середині 2023 року Pixel Tablet початково мав три роки оновлень ОС та п'ять років безпеки. У 2026 році Google переглянула політику, додавши ще 2 роки оновлень Android.

Таким чином, загальний термін підтримки зростав до п'яти років ОС і діятиме щонайменше до червня 2028 року

Оновлення до 2032 року: ці Android-планшети переживуть конкурентів

Pixel Tablet (скриншот: Wikimedia Commons)

Характеристики:

  • Дисплей: 10,95 дюйма, IPS, роздільна здатність 1600х2560;
  • Процесор: Tensor G2;
  • Пам'ять: 8 ГБ оперативної, 128 або 256 ГБ вбудованої;
  • Акумулятор: 7 020 мА·год (зарядка 15 Вт);
  • Камери: 8 Мп основна та 8 Мп фронтальна.

Вартість в Україні становить орієнтовно від 21 800 до 31 000 грн.

Honor Magic Pad 4

Планшет Honor Magic Pad 4 має обіцянку шести років оновлень операційної системи та патчів безпеки (щоквартально).

Пристрій працює на MagicOS 10 (Android 16) . Аналогічний термін підтримки пропонується і для моделі Honor Pad 10.

Оновлення до 2032 року: ці Android-планшети переживуть конкурентів

Honor Magic Pad 4 (скриншот: Honor)

Характеристики:

  • Дисплей: 12,3 дюйма, OLED, 165 Гц, пікова яскравість 2400 ніт, роздільна здатність 1920х3000;
  • Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5;
  • Пам'ять: 12 або 16 ГБ оперативної.

Ціна Honor MagicPad4 в Україні становить орієнтовно від 39 800 до 43 600 грн.

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Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

Флагманський планшет пропонує найдовший термін підтримки серед Android-пристроїв - сім років оновлень ОС та патчів безпеки.

Завдяки цьому Galaxy Tab S11 Ultra, який вийшов із системою One UI 8 на базі Android 16, залишатиметься актуальним щонайменше до 2032 року.

Така ж тривала підтримка поширюється і на базову модель Galaxy Tab S11, а також на деякі смартфони бренду.

Оновлення до 2032 року: ці Android-планшети переживуть конкурентів

Galaxy Tab S11 Ultra (скриншот: Samsung)

Характеристики:

  • Дисплей: 14,6 дюйма, AMOLED, 120 Гц, пікова яскравість 1600 ніт, роздільна здатність 1848х2960;
  • Пам'ять: 12/256 ГБ, 12/512 ГБ або 16 ГБ / 1 ТБ;
  • Акумулятор: 11 600 мА·год із швидкою зарядкою 45 Вт;
  • Камери: фронтальна 12 Мп, подвійна основна (13 Мп + 8 Мп ультраширококутна).

В Україні орієнтовна вартість становить від 47 000 до 78 999 грн залежно від версії.

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