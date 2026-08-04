Замена iPhone на Android: скрытые минусы, о которых почти не говорят

Современные флагманы на Android, например Samsung Galaxy S26 Ultra или Google Pixel 10 Pro, стоят практически на уровне с iPhone.

Базовый iPhone 17 и Pixel 10 стартуют от 799 долларов, тогда как Galaxy S26 - от 900 долларов. Однако ключевая разница проявляется при попытке продать гаджет на вторичном рынке:

Смартфоны Android обесцениваются гораздо быстрее iPhone;

Модель Galaxy S26 на 256 ГБ спустя 5 месяцев после релиза теряет около 32 процента от первоначальной стоимости;

Аналогичный по объему памяти iPhone 17 спустя 11 месяцев после выхода сохраняет более 88 процентов своей цены.

Утрата экосистемы и фирменных сервисов

Миграция на новую платформу полностью закрывает доступ к эксклюзивным сервисам Apple –- iMessage, FaceTime, Health, Wallet и Apple Pay.

Хотя летом 2026 года Apple внедрила поддержку протокола RCS в приложении "Сообщения" (что добавило сквозное шифрование между системами), сообщения от пользователей Android все равно отображаются в "зеленых баблах".

Кроме того, пользователи теряют бесшовную интеграцию Continuity, позволяющую передавать файлы через AirDrop, использовать общий буфер обмена Universal Clipboard или отражать экран iPhone на Mac.

В отличие от наушников AirPods, которые сохраняют базовую работоспособность с Android (но теряют функции автоматического перевода и адаптации слуха), смарт-часы Apple Watch вообще не поддерживают синхронизацию с устройствами на базе Android.

Фрагментация обновлений и конфиденциальность

В противовес Apple, одновременно выпускающей новые версии ОС для всех поддерживаемых моделей (например, iOS 27 осенью 2026 года станет доступна даже для линейки iPhone 11 2019 года), обновления на Android имеют фрагментированный характер.

Даже несмотря на уверения Samsung и Google о 7 годах поддержки, оперативное получение свежей версии Android гарантировано преимущественно владельцам устройств Pixel, в то время как другие бренды выпускают апдейты с задержками.

Существенные отличия заключаются и в подходе к обработке персональных данных: