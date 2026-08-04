6000 мАг і 6 років оновлень: Samsung показав бюджетний Galaxy F70 Pro
Samsung представив Galaxy F70 Pro 5G - бюджетний смартфон із великим запасом автономності та тривалою програмною підтримкою. Новинка отримала оновлений дизайн із тонкими рамками та сучасним вирізом під фронтальну камеру.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Samsung.
Технічні характеристики
Смартфон орієнтований на тривале використання: виробник обіцяє шість повноцінних оновлень Android та шість років регулярних патчів безпеки.
Корпус пристрою отримав захист від пилу та бризок за стандартом IP64.
Своєю чергою, 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей із роздільною здатністю 1080p+ та частотою оновлення 120 Гц захищений міцним склом Gorilla Glass Victus+.
Дактилоскопічний сканер відбитків пальців розмістили у бічній кнопці живлення, а не під екраном.
За продуктивність смартфона відповідає процесор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3. Чип містить чотири продуктивні ядра Cortex-A78 з частотою до 2 ГГц і чотири енергоефективні ядра Cortex-A55.
Фотомодулі та живлення
- Основна камера на 50 Мп із системою оптичної стабілізації зображення (OIS);
- Допоміжні сенсори на 5 Мп та 2 Мп;
- Фронтальна камера на 12 Мп із підтримкою розширеного динамічного діапазону (HDR);
- Акумулятор ємністю 6000 мАг із підтримкою швидкої зарядки потужністю 45 Вт через порт USB-C.
Ціни та доступність
Першим ринком для Samsung Galaxy F70 Pro 5G стала Індія. Модель доступна у двох колірних рішеннях - зеленому та чорному.
Вартість базової версії з 6 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам'яті становить близько 252 доларів.
Конфігурація на 8 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ накопичувача оцінена у 346 доларів.
Терміни виходу смартфона на міжнародний ринок компанія наразі не оголосила.