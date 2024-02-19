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Замголови Запорізької облради та його поплічників затримали на хабарі

Фото: замголови Запорізької облради та його поплічників затримали на хабарі (t.me/nab_ukraine)
Автор: Наталія Кава, Юлія Акимова

СБУ та НАБУ затримали заступника голови Запорізької обласної ради, який намагався підкупити директора обласного медичного закладу. Разом з ним було затримано його помічника та депутата цієї ж облради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національного антикорупційного бюро та Служби безпеки України.

За даними джерел РБК-Україна у правоохоронних органах мова про екс-прокурора Генеральної прокуратури України Куценко Владислава Ігоровича. 23 грудня 2020 року він був обраний заступником голови Запорізької обласної ради.

Як розповіли у НАБУ, посадовці намагалися підкупити директора обласного медичного закладу. За хабар очільник медустанови мав сприяти перемозі наперед визначених компаній у медичних закупівлях. Також він мав сприяти фінансовим операціям у медичному закладі в інтересах фінансових установ.

Замісника голови облради та його поплічників було затримано "на гарячому", одразу після передачі ними всієї суми неправомірної вигоди. Наразі тривають обшуки за місцями роботи і проживання фігурантів. Їм загрожує до 10 років тюрми, з конфіскацією майна.

 Фото: замголови Запорізької облради та його поплічників затримали на хабарі (t.me/nab_ukraine)

Корупційні скандали з чиновниками

РБК-Україна раніше повідомляло, що нардепа Анатолія Гунька та двох його спільників впіймали на хабарі у 85 тисяч доларів. Він намагався "продати" землю Національній академії аграрних наук.

При цьому суд обрав запобіжний захід Гуньку. Його відправили у СІЗО до 7 жовтня з можливістю виходу під заставу.

Пізніше народного депутата Анатолія Гунька офіційно виключили з фракції "Слуга народу".

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