RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Замглавы Запорожского облсовета и его приспешников задержали на взятке

Фото: зампредседателя Запорожского облсовета и его приспешников задержали на взятке (t.me/nab_ukraine)
Автор: Наталья Кава, Юлия Акимова

СБУ и НАБУ задержали заместителя председателя Запорожского областного совета, пытавшегося подкупить директора областного медицинского учреждения. Вместе с ним был задержан его помощник и депутат этого же облсовета.

По данным источников РБК-Украина в правоохранительных органах речь идет об экс-прокуроре Генеральной прокуратуры Украины Куценко Владиславе Игоревиче. 23 декабря 2020 он был избран заместителем председателя Запорожского областного совета.

Как рассказали в НАБУ, чиновники пытались подкупить директора областного медицинского учреждения. За взятку руководитель медучреждения должен был способствовать победе заранее определенных компаний в медицинских закупках. Также он должен способствовать финансовым операциям в медицинском учреждении в интересах финансовых учреждений.

Заместитель председателя облсовета и его приспешников был задержан "на горячем", сразу после передачи ими всей суммы неправомерной выгоды. В настоящее время продолжаются обыски по местам работы и проживанию фигурантов. Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Фото: зампредседателя Запорожского облсовета и его приспешников задержали на взятке (t.me/nab_ukraine)

Коррупционные скандалы с чиновниками

РБК-Украина ранее сообщало, что нардеп Анатолий Гунько и двое его сообщников были пойманы на взятке в 85 тысяч долларов. Он пытался продать землю Национальной академии аграрных наук.

При этом суд избрал меру пресечения Гуньку. Его отправили в СИЗО до 7 октября с возможностью ухода под залог.

Позже народный депутат Анатолий Гунько был официально исключен из фракции "Слуга народа".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАБУСАПКоррупция