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Суд по Порошенко перенесли на 1 июля

Новости » Общество     18.06.2020 - 16:29
Суд по Порошенко перенесли на 1 июля
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Судебное заседание состоится 1 июля в 14:00

Печерский районный суд города Киева отложил рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко. Следующее заседание состоится 1 июля в 14:00.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, что сторона защиты просила не откладывать заседание, а вынести решение по сути. Также адвокаты просили перенести рассмотрение избрания меры пресечения из Печерского в Шевченковский районный суд.

Кроме того, во время заседания суда прокурор попросил избрать меру пресечения Петру Порошенко в виде личного обязательства. В таком случае он будет обязан являться в суд к следователю и сдать паспорт.

До этого прокуроры подали ходатайство о применении к Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 10 млн гривен.

Напомним, ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение пятому президенту о превышении полномочий во время назначения на должность заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

10 июня Порошенко объявили о подозрении в ГБР.

В декабре ГБР начало расследование о возможной госизмене Порошенко во время подписания минских соглашений.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Порошенко ПетрСуд
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