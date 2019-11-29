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Замглавы Киевской таможни избрали меру пресечения

Новости » Общество     29.11.2019 - 15:39
Замглавы Киевской таможни избрали меру пресечения
Фото: Сергей Тупальский (из открытых источников)

Тупальского отправили под ночной домашний арест до 24 января

Заместителю главы Киевской городской таможни Сергею Тупальскому избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Соответствующее решение было принято в пятницу, 29 ноября, Высшим антикоррупционным судом (ВАКС). Согласно решению ВАКС Тупальский будет находиться под ночным домашним арестом с 22:00 до 6:00 до 24 января 2020 года. Прокуроры настаивали на содержании чиновника под стражей.

Напомним, 26 ноября заместитель начальника Киевской городской таможни Сергей Тупальский заявил о проведении обыска у него дома. По его словам, обыски также проходили и у других сотрудников Государственной фискальной службы.

Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало Тупальского, а также еще девять сотрудников Киевской таможни по подозрению в нарушениях таможенного законодательства.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время спецоперации НАБУ от правоохранителей скрылся одесский контрабандист Вадим Альперин. По словам Зеленского, Альперин считается одним из крестных отцов контрабанды в Украине. Позже НАБУ задержало Альперина.

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