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Заступнику голови Київської митниці обрали запобіжний захід

Новини » Суспільство     29.11.2019 - 15:39
Заступнику голови Київської митниці обрали запобіжний захід
Фото: Сергій Тупальский (з відкритих джерел)

Купальського відправили під нічний домашній арешт до 24 січня

Заступнику голови Київської міської митниці Сергію Тупальскому обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Відповідне рішення було прийнято в п'ятницю, 29 листопада, Вищим антикорупційним судом (ВАКС). Згідно з рішенням ВАКС Тупальский буде перебувати під нічним домашнім арештом з 22:00 до 6:00 до 24 січня 2020 року. Прокурори наполягали на утриманні чиновника під вартою.

Нагадаємо, 26 листопада заступник начальника Київської міської митниці Сергій Тупальский заявив про проведенні обшуку у нього вдома. За його словами, обшуки також проходили і в інших співробітників Державної фіскальної служби.

Згодом Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) затримало Купальського, а також ще дев'ять співробітників Київської митниці за підозрою в порушеннях митного законодавства.

Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що під час спецоперації НАБУ від правоохоронців зник одеський контрабандист Вадим Альперін. За словами Зеленського, Альперін вважається одним з хрещених батьків контрабанди в Україні. Пізніше НАБУ затримало Альперіна.

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