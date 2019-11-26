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У замглавы Киевской городской таможни проходят обыски

Новости » Происшествия     26.11.2019 - 11:41
У замглавы Киевской городской таможни проходят обыски
Фото: Сергій Тупальський (з відкритих джерел)

Обыски также проходят у других сотрудников Государственной фискальной службы

Заместитель начальника Киевской городской таможни Сергей Тупальский заявил об проведении обыска у него дома. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его Facebook.

Тупальский отметил, что правоохранители проводят обыски и у других сотрудников Государственной фискальной службы.

"И в любом случае я уверен, что через короткое время беспочвенность проведения обысков и обвинений, которые сегодня будут звучать в СМИ в мою сторону, будет доказана в очередной раз. Общаться мне придется через моего адвоката", - написал чиновник.

Напомним, ранее ГБР совместно с ГПУ провело обыски на таможенных постах аэропорта "Киев" (Жуляны) и "Запорожье", а также на запорожской таможне.

Также Государственное бюро расследований проводило обыски в прокуратуре Днепропетровской области.

Как писало РБК-Украина ранее, 12 июля Государственное бюро расследований проводило обыски в Государственной фискальной службе. Следственные действия связаны с изъятием документов, касающихся подписания мирового соглашения между компанией "Филип Моррис" и Украиной.

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