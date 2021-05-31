ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Заместительницу Ермака назначили членом наблюдательного совета "Нафтогаза"

Новина українською →
Понедельник 31 мая 2021 19:33
Заместительницу Ермака назначили членом наблюдательного совета "Нафтогаза" Фото: замруководителя Офиса президента Юлия Свириденко (facebook.com/yulia svyrydenko)
Автор: РБК-Украина

В понедельник, 31 мая, Кабинет министров Украины назначил нового члена наблюдательного совета "Нафтогаз Украина". Им стала заместительница руководителя Офиса президента Юлия Свириденко.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Свириденко была выбрана в качестве представителя государства в набсовете компании. Она будет находиться на данной должности до принятия Кабмином новых кадровых решений, но не больше чем один год.

Отметим, что Свириденко занимает должность заместителя руководителя Офиса президента. Ранее работала в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины на должностях заместителя министра и первого заместителя министра, исполняла обязанности главы Черниговской ОГА.

Напомним, в НАК "Нафтогаз" произошли кадровые изменения. Советниками главы НАК "Нафтогаз Украины" назначены Мирон Василик и Роман Супрун. В то же время Елена Осмоловская, Елена Зеркаль и Вадим Гламаздин покинули компанию.

Кроме того, в мае НАК "Нафтогаз Украины" назначил директора по интегрированным коммуникациям, который будет также выполнять функцию спикера компании. Им стал Максим Белявский.

Добавим, что 28 апреля Кабмин объявил об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления "Нафтогаза". На его место назначили Юрия Витренко, который до этого был исполняющим обязанности министра энергетики.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Кабинет Министров Украины набсовет Нафтогаз Украины
NEWS
Год условно. Апелляционный суд изменил приговор Стерненко
Год условно. Апелляционный суд изменил приговор Стерненко
DAILY
Слово народу. Смогут ли украинцы управлять страной через референдумы
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Слово народу. Смогут ли украинцы управлять страной через референдумы